Cabildo Abierto presentó una “solución que haga justicia” con “los afectados por la UR”

Política

La bancada de senadores de Cabildo Abierto presentó un proyecto de ley para presentar "solución real" a los deudores del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) y la Agencia Nacional de Vivienda (ANV).

En la exposición de motivos, los senadores Guido Manini Ríos, Raúl Lozano y Guillermo Domenech entienden que se trata de "un tema que no se ha tratado en profundidad y que requiere una solución que haga justicia con los afectados".

"Se trata de compatriotas que pertenecen a sectores de cierta fragilidad económica y social, ya sea por su nivel de ingresos, por su edad, etc. Sabemos de la angustia y de la situación desesperante que muchos de ellos viven al no poder finalizar de pagar el crédito obtenido para la compra o reparación de su vivienda, como consecuencia no de causas ajenas a su persona, sino por políticas del Estado", agregan en el texto.

Los senadores consideran a estas personas "rehenes de la UR (Unidad Reajustable)" y afirman que "se ha apreciado un incremento mayor por parte de la UR con respecto a la UI (Unidad Indexada), lo que ha provocado una gran diferencia entre los deudores".

Con el proyecto "se busca que el deudor pueda optar pasar su deuda en UR a deuda en UR". "Para ello se considerará la deuda en el inicio del crédito, basándose en información oficial que proviene del Instituto Nacional de Estadística y con ese dato se actualiza el cálculo de su deuda", señalan los legisladores en la exposición de motivos.

Además, plantean que se haga "una tasación del inmueble objeto de la deuda y si se demuestra que lo abonado es mayor que el valor del mercado del mismo, se quite toda mora, intereses y colgamentos que se hubieran generado".

Los senadores de Cabildo Abierto advierten que hay casos de personas que "pese a estar en situación de buen pagador, debido al reajuste que se realiza de la UR" ven "incrementar su deuda generando elevados intereses, muchas veces imposibles de afrontar".