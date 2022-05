Cabildo Abierto en Rocha se desmarca de dichos de dirigente sobre Manini y el partido

Política

Cabildo Abierto en Rocha emitió un comunicado señalando que las declaraciones del dirigente Martín Rodríguez, sobre el partido y el senador Guido Manini Ríos, son “a título personal”.

Rodríguez, que es director de Producción y Desarrollo de la Intendencia de Rocha, lamentó el “destrato y ninguneo” que sufrió y sufre de parte del líder del partido, Manini Ríos.

“Hoy no me siento representado por esta cúpula de Cabildo y sí me siento un hombre de coalición. Despertó muchas suspicacias esta actitud”, dijo Rodríguez a FM Gente, y agregó: “No sé si CA o Manini tienen la intención de no forjar líderes a niveles departamentales y lo que quieren es gente que acate los designios de la cúpula que está en Montevideo”. Además, comentó que el partido es “maninidependiente”.

El presidente del Cabildo Departamental de Rocha, Diego Pintado, dijo a Montevideo Portal que los dichos de Rodríguez “no reflejan el accionar ni el proceder de los integrantes” del partido.

En ese sentido, Pintado sostuvo que no cuestiona “la gestión de Rodríguez” en la comuna rochense, sino sus declaraciones “contra el líder del partido y contra Cabildo Abierto”.

“EI Partido Cabildo Abierto sigue trabajando en coalición con el gobierno departamental y mantiene una comunicación correcta y fluida con todos sus integrantes y referentes, tanto a nivel nacional como departamental”, señala el partido en un comunicado.