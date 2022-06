COFE finalmente firmó acuerdo luego de que Gobierno quitara artículos de Rendición

Política

Este jueves la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) logró llegar a un acuerdo respecto a la propuesta del Poder Ejecutivo para recuperar el salario perdido en 2021 y 2022. Según aseguró el secretario general del sindicato, José Lorenzo López, en rueda de prensa, el Gobierno removió el articulado de la Rendición de Cuentas que este miércoles impidió la firma, ya que los trabajadores desconocían esta situación.

De esta manera, ambas partes firmaron el convenio colectivo que regirá hasta el 31 de diciembre de 2025, afirmó López, según consignó Telemundo.

“Si bien no es el 100 % de lo que reclamábamos como trabajadores de la Administración Central y servicio descentralizado, se acerca bastante al objetivo que tenía planteado COFE. Por eso la asamblea decidió avalar la firma del convenio y acabamos de firmarlo”, ratificó el sindicalista.

Consultado al respecto por un periodista, el secretario general de COFE aseguró que aún no conocen el contenido de esos 40 artículos —número detallado el miércoles por el presidente, Martín Pereira—. No obstante, señaló que, al estar vinculado a la carrera administrativa de los funcionarios públicos, “tiene todo un proceso de ascensos y una tabla salarial que no sabíamos cómo operaba con este acuerdo que estábamos firmando”, manifestó.

El sindicato había anunciado el pasado jueves 23 que presentaría un recurso administrativo contra el decreto 195/022, que reglamenta el artículo 8 de la Ley N.º 19.924, relativo a la actualización de las estructuras organizativas y puestos de trabajo de los incisos de la Administración Central.

En esta línea, había realizado también un paro el pasado 16 de junio ante "la pérdida salarial acumulada durante los últimos dos años, que asciende a un 6 %". En aquella instancia, más de 6.000 funcionarios se movilizaron por la capital del país en "reclamo de condiciones laborales, recursos humanos para la salud y también la recuperación salarial y aumento salarial para todos los trabajadores estatales", según había manifestado Pereira en aquel entonces.

