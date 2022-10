Política

Bustillo: mientras los casos Marset y Astesiano sean “un hecho aislado”, no afectan imagen

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, se refirió este martes a los casos del narcotraficante Sebastián Marset y el exjefe de seguridad del presidente de la República, Alejandro Astesiano.

Sobre el primero, remarcó que su caso está siendo estudiado en la órbita de Cancillería, en el marco de una investigación administrativa y recordó que en la interpelación que se le realizó junto al ministro Luis Alberto Heber en el Senado, él dejo claro “que no se había expedido en forma exprés ningún pasaporte” ni que se “había actuado en forma inusual tampoco”.

“Es más, en los tiempos incluso nos habíamos dado mayor tiempo en la entrega del pasaporte”, expresó en rueda de prensa.

Dijo que la investigación busca “salvaguardar el honor de las personas, porque es importante que quede clara la actuación de cada uno”.

“En ese sentido estamos tranquilos, en tanto y cuanto avance esa investigación. En cuanto lo que hizo o dejó de hacer el señor Marset con el pasaporte, no es algo que corresponda a Cancillería, corresponderá a las autoridades internacionales en la materia, llámese Interpol, de hacer el seguimiento”, sostuvo.

Consultado sobre si Marset entró con otro pasaporte a Uruguay, Bustillo preguntó “quién lo dijo” y, tras saber que se maneja la información en base a fuentes periodísticas, afirmó que “habría que preguntarle a los propios periodistas que digan de dónde sacaron eso”.

Al preguntársele respecto de las afirmaciones de miembros de la oposición acerca del desprestigio que trae consecuencia el suceso, junto al caso Astesiano, a la calidad del pasaporte uruguayo, Bustillo manifestó: “En tanto sea un hecho aislado, no. Creo que la imagen del Uruguay trasciende fronteras como un país serio, un país precisamente que se ha ganado muy buen nombre”.

“Yo lo decía el otro día, precisamente conversando en las Naciones Unidas, que la voz de Uruguay no solo es escuchada, sino que es respetada y eso no se pierde por un episodio aislado. Obviamente lo que estamos procurando ahora es que no vuelva a suceder nunca jamás un episodio de este tipo”, dijo el ministro.

Bustillo habló del tema de la emisión de pasaportes uruguayos a ciudadanos rusos en el consulado en Moscú, que se desprendió de la investigación sobre el caso Astesiano, y dijo que, en esa sede diplomática “como en cualquier otro consulado en el mundo, se gestionan, por supuesto, pasaportes” pero que “lo que se hace simplemente es tomar los datos de la persona y remitirlos aquí, al Ministerio del Interior, que coteja si la información que provee esa persona es correcta”.

Tras ser consultado acerca de si pudo haber pasado alguna irregularidad en Rusia, expresó: “No, no creo, pero obviamente es parte de la investigación que estamos llevando adelante, no me animo a decirlo, pero entiendo que, por las primeras informaciones que manejamos no”.

A su vez, afirmó que no consta en Cancillería que el servicio provisto por una web rusa para facilitar la segunda nacionalidad uruguaya se realizó desde 2009. “Eso es lo que ha trascendido, incluso entiendo que de parte de la propia fiscalía que ustedes los periodistas se han hecho eco”, afirmó.

