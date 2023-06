Bustillo desmintió a Ache en comisión y presentó documentos oficiales para demostrarlo

Política

Montevideo Portal

Este miércoles se llevó adelante la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Senadores, donde estaba citado el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, por las conclusiones que habían obtenido las autoridades de la visita a China, cuyos resultados no fueron positivos para Uruguay porque el gigante asiático manifestó su intención de avanzar comercialmente con el bloque Mercosur y no bilateralmente con Uruguay.

Sin embargo, también estaban arriba de la mesa las declaraciones de la exvicecanciller Carolina Ache, quien entrevistada en Canal 12 dijo que las autoridades del Ministerio del Interior y de Cancillería conocían la conversación que había mantenido con Guillermo Maciel (subsecretario del Ministerio del Interior) en la que el jerarca le advirtió la peligrosidad de Sebastián Marset, previo a que se le entregara el pasaporte oficial y saliera de la prisión en Emiratos Árabes.

Montevideo Portal conoció parte de lo que se intercambió allí y particularmente cuál fue el argumento de Bustillo sobre lo que había dicho Ache Batlle. En este sentido, el canciller no hizo mención específica a lo que dijo la exsubsecretaria, pero sí dio a conocer con documentos su postura.

“Lo primero que quiero dejar constancia en actas es que no mentí en el Parlamento y que no tenía conocimiento de los intercambios que se sucedieron en el período de setiembre a diciembre cuando se tramitó el pasaporte”, comenzó diciendo el secretario de Estado, ante la consulta de Mario Bergara, quien presidió la comisión luego de la renuncia de Gustavo Penadés.

Bustillo dijo que “no solo desconocía de ese intercambio”, sino que en el hipotético caso de conocerlo no correspondía intervenir porque “no hace a la gestión de un ministro conceder los pasaportes que se tramitan”.

“En la sesión del día 22 de agosto, quiero dar cuenta que ratifico lo que manifestamos en ese entonces, esto es: todo el trámite se ajustó a derecho, se hicieron las consultas más allá de lo que estaba previsto, se tomó contacto con Interpol, dijimos entonces y repetimos hoy también que no fue un trámite exprés y también ratifico que cuando dijimos que no hubo nadie en la Cancillería conocido a Marset, obviamente lo decía en sentido figurado, pero no literal, y eso básicamente porque, como lo advertí entonces, no es el mismo Marset que se conocía en setiembre-octubre al que todos conocimos a partir de marzo en adelante”, aseguró.

Luego, Bustillo citó parte de la investigación administrativa que realizó Cancillería por este tema y dio a conocer lo que Ache dijo ante la instructora de la investigación, que se contradice con lo que dijo en la entrevista televisiva. En la cita que hizo el ministro se destaca que no se detectó ninguna falta administrativa en el procedimiento y gestión del pasaporte, misma situación en cuanto a las publicaciones que sustentan la información por las vías oficiales.

“Con respecto a la gestión y emisión del pasaporte en todo momento la oficina consular solicitó instrucciones y consideró de acuerdo con lo previsto. Las oficinas que impartieron las respectivas instrucciones (el departamento de Documentación de Viaje y la Dirección de Asuntos Consulares) se ciñeron a impartir las mismas en el marco de sus competencias con los funcionarios encargados de hacerlas. Asimismo, surge probado que las oficinas intervinientes dieron cuenta de la situación y la información recibida por la misión ante Emiratos Árabes al Ministerio del Interior e Interpol. Por ende, y conforme a la prueba recabada, no solo puede afirmarse que no ha existido irregularidad en cuanto a la tramitación y gestión del pasaporte por las oficinas intervinientes, sino que se obró conforme a la legalidad y efectuando los máximos recaudos en base a las competencias de cada una de las oficinas intervinientes”, reafirmó Bustillo.

Posteriormente, el ministro de Relaciones Exteriores volvió a citar a la investigación administrativa, pero hizo referencia a los dichos de Ache. En ese sentido, explicó que surge de la investigación que la única consulta y solicitud de interiorización de la situación de Marset por parte del Ministerio del interior durante la detención habría sido de Maciel dirigida a Ache y las respuestas de esto se remitieron por la propia subsecretaría. “Dicha comunicación no se informó al señor ministro”, citó Bustillo.

“También voy a dar lectura a las declaraciones de la subsecretaria de entonces, la señora Carolina Ache en octubre a requerimiento de la instructora de la investigación. Concretamente, lo que refiere a mi persona la instructora dice: ‘Sírvase indicar si en alguna ocasión, durante el procedimiento del pasaporte, usted entendió comunicarle al señor canciller Francisco Bustillo la consulta que había recibido por parte del señor subsecretario del Ministerio del Interior’. La respuesta de la entonces subsecretaria fue: ‘Suelo recibir varias consultas por varios subsecretarios y no todas se las comunico a él [al canciller], dado a que la consulta me la hizo mi par, el subsecretario del Ministerio del Interior, no entendí necesario comunicársela y también porque era una consulta del trámite, la cual no se efectuaba ninguna advertencia”, leyó el ministro, contradiciendo las declaraciones de Ache en Desayunos informales.

“De todo lo que acabo de expresar surge claramente que no falté a la verdad cuando concurrí al Parlamento en ocasión del mes de agosto de 2022”, concluyó.

Comentarios

Luego de esto, los diferentes dirigentes políticos de los partidos hicieron comentarios al respecto. Quien presidió la comisión, Bergara, dijo que a juzgar de lo que surge de la respuesta y de las actas de la investigación administrativa, el ministro no habría mentido ante el Parlamento, pero se puede concluir que quien habría faltado a la verdad ahora sería Ache.

Bustillo le respondió que esa es una apreciación del senador y que él simplemente dio cuenta de su actuación, además de reafirmar lo que había dicho en el Parlamento en la sesión de agosto. “Tal como surge en la investigación administrativa y la declaración de la subsecretaria, yo no fui informado en ningún momento mientras duró toda la tramitación del pasaporte”, acotó.

Bergara tomó la palabra nuevamente y consideró que es curioso que Ache no haya hablado de advertencias en el mensaje de Maciel porque se hace referencia a la peligrosidad de Marset y que “preocupa” que esté dejando claro que no es verdad que tenía conocimiento de los chats. Bustillo respondió: “Yo hablo por mí”, tal como dijo Ache cuando dijo que entonces Bustillo estaba mintiendo.

Quien tomó la palabra luego fue el senador nacionalista Sebastián da Silva, quien opinó que lo único nuevo que hay en este caso es la entrevista periodística de la exsubsecretaria y reconoció que, conociendo la investigación interna de Cancillería, se “contrapone” con lo que dijo públicamente en televisión.

“Podemos estar hasta las 3 de la mañana, no quiero afectar la discusión de este tema que todos acá tenemos nuestra opinión y mi opinión es la misma que cualquier integrante de gobierno y de la oposición: no es de felicidad por haberle otorgado el pasaporte a Marset, pero la tentación surge nuevamente con el tema Marset cuando el único cambio es una entrevista destemplada, inesperada, atemporal. Me parece que podría derivar en una falta de tiempo, máxime sabiendo que a partir de todas las circunstancias de este tema se están investigando en la órbita judicial”, concluyó.

José Carlos Mahía, en tanto, coincidió en que la entrevista televisiva fue lo que puso el tema sobre la mesa nuevamente, pero reconoció que lo dicho por Ache dejaba en claro que las autoridades de Cancillería e Interior sabían de Marset y su peligrosidad.

En este sentido, consideró que no puede haber “dos verdades”: “O uno dice la verdad o el otro miente, no hay punto ni camino medio”, señaló, y agregó que el argumento que trajo el ministro “desmentiría” lo que afirmó la exsubsecretaria.

“Cualquiera que lea el acta, saca conclusiones que el ministro desmiente a la exviceministra. Ante esto, hay dos conclusiones: una [...] tiene que ver con poder acceder a través de una acción judicial que tuvo que recurrir a esa instancia y que efectivamente tampoco surgió iniciativa de poner en conocimiento este intercambio, que es relevante”, sostuvo.

“Resulta extraño algo de esa naturaleza. Que haya una comunicación institucional diciendo que es un narco pesado, preocupando al viceministro Maciel, se lo transmita a la exviceministra y que después termine concluido el pasaporte”, finalizó.

Montevideo Portal