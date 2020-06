Buque incendiado: disminuyó el riesgo de explosión del buque ante un leve enfriamiento

Locales

El vocero de Bomberos dijo que igualmente no se descarta la posibilidad de una posible explosión. Trabajarán durante toda la noche.

Montevideo Portal

Funcionarios de la Armada Nacional y de la Dirección Nacional de Bomberos trabajaron durante toda la jornada de este martes para extinguir el incendio de un buque pesquero en el Puerto de Montevideo. El buque de bandera coreana llamado "Sureste 709", atracado en el muelle 6, tiene tres sectores: el inferior (donde se encuentra el amoníaco), el intermedio (donde se originó el fuego) y la cubierta, donde en un principio tomó, pero posteriormente fue controlado por bomberos.

"Inmediatamente, la Armada Nacional a través de la Prefectura de Montevideo, Grupo de Buceo y Salvamento, Buque Remolcador Banco Ortiz y Lancha de Salvamento Isla de Flores, juntamente con varias dotaciones de bomberos, comenzaron con las tareas de extinción, atacando el fuego con agua y espuma", informan desde la Armada a través de un comunicado.

Según aseguran desde la Armada, ante tal magnitud de incendio, la Administración Nacional de Puertos detuvo la operativa portuaria. Horas más tarde se decidió que este sea remolcado hasta el antepuerto. Esta decisión se tomó para evitar que el humo se siga propagando hacia la ciudad y evitar cualquier desenlace posterior, como, por ejemplo, una explosión.

Montevideo Portal dialogó con el vocero de la Dirección Nacional de Bomberos, Pablo Benítez, para consultarle cuál es la situación actual. Según precisó Benítez, actualmente "disminuyó la gran cantidad de humo y la concentración de calor que había" ya que se quemó una gran cantidad de material combustible que había dentro del buque.

Consultado sobre la probabilidad de que haya una explosión, Benítez fue cauto: "Al haber enfriado cierto sector, disminuyó la cantidad de temperatura y de humo en el lugar. Eso es favorable a que no ocurra una explosión. O sea, hay menos presión de gases producto del fuego y eso ayuda a que haya un menor el riesgo de explosión", dijo.

Sin embargo, Benítez sostuvo que no puede descartar que haya una explosión "porque el riesgo está". "Siempre está el riesgo porque hay amoníaco y no sabemos cuál es la disposición real. Si ocurrió una pequeña fuga, no sabemos, pero el riesgo está. Hay combustible y hay amoníaco, pero la situación al estar más tranquila la actividad ígnea más controlada, es más favorable la situación, pero reitero que el riesgo está", acotó.

Con respecto a la noche y primeras horas de este miércoles, Benítez confirmó que se seguirá trabajando durante toda la noche con una dotación de Bomberos (reducida con respecto a la que trabajó durante el día) para continuar con las tareas de enfriamiento.

Finalmente, Benítez aclaró que la investigación sobre las causas del incendio está a cargo de Prefectura.

