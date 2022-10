Brenta sobre la Jutep: “A esta altura la presidenta y el vicepresidente tienen que irse”

Política

Montevideo Portal

Esta semana se supo que el senador del Partido Nacional Juan Sartori no asistió a la citación que le realizó la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), luego de que el legislador no presentara la declaración patrimonial de su esposa, Yekaterina Rybolóvleva.

Uno de los que se refirió al tema fue el senador del Frente Amplio Eduardo Brenta y apuntó a la presidenta de la Jutep, Susana Signorino (Cabildo Abierto), y el vicepresidente, Guillermo Ortiz (Partido Nacional).

“Yo creo que a esta altura la presidenta y el vicepresidente tienen que irse”, dijo a Montevideo Portal.

Argumentó que no tienen “la idoneidad para ejercer el cargo y tampoco la autoridad”. Para Brenta, Signorino y Ortiz no están cumpliendo con la ley porque no han tomado ninguna medida contra Sartori.

“La ley está vigente hoy, más allá de los recursos de inconstitucionalidad”, explicó el legislador. “Reconozco el derecho de Sartori a presentar el recurso, pero no reconozco la idoneidad de las autoridades de la Jutep”, añadió.

Sobre el caso de la vicecanciller, Carolina Ache, quien tampoco presentó la declaración jurada de su marido, Brenta lo consideró “increíble”. Ache había pedido a la Jutep que para presentar el patrimonio de su cónyuge, no quería que el documento fuera público.

“Le está pidiendo al organismo que viole una ley, es increíble”, sostuvo el senador del FA. “Frente a eso, las autoridades de la Jutep no dan la talla, claramente llegó el momento de que se vayan”, hizo hincapié.

Sostuvo que alguna de las actitudes de Signorino y Ortiz son “plausibles de sanción”. “Acá hay consecuencias que son políticas, que hacen a las autoridades de la Jutep y al Honorable Directorio del Partido Nacional”, expresó.

Montevideo Portal