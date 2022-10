¿Fin de la historia? La Jutep de manos atadas y con poco margen para sancionar a Sartori

Política

El organismo podría declararlo omiso, pero fue una propuesta que no prosperó en su momento dentro del directorio.

Montevideo Portal

“Llegó al límite”, así describió un integrante de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) la situación del senador del Partido Nacional, Juan Sartori, quien este jueves declinó nuevamente de asistir a la citación que le hizo el organismo.

La Jutep cuestiona al legislador por no presentar los datos patrimoniales de su esposa, Yekaterina Rybolóvleva, mientras que Sartori argumenta que nadie lo puede obligar a presentar esa información.

El senador presentó este jueves un recurso de inconstitucionalidad, alegando que la exigencia de la Jutep no tiene razón de ser y “atenta contra los derechos individuales”.

Es la segunda vez que Sartori se niega a asistir a una citación de la Jutep, algo que en el directorio “molestó bastante” porque lo quedaron esperando hasta último momento. ¿Qué puede hacer ahora el organismo? En primera instancia, nada porque no tiene potestades sancionatorias.

En su momento, la vocal por el Frente Amplio, Ana Ferraris, propuso que se le retenga la mitad del salario como senador y se lo declare omiso, amparándose en el artículo 16 de la ley 17.060.

Sin embargo, la presidenta, Susana Signorino (Cabildo Abierto), y el vicepresidente, Guillermo Ortíz (Partido Nacional), no acompañaron la iniciativa de la frenteamplista.

¿Qué rol juegan los argumentos de inconstitucionalidad presentados por Sartori? En términos operativos de la junta, estos informes no influyen en el caso hasta que la Suprema Corte de Justicia indique lo contrario.

No obstante, el constitucionalista Martín Risso —quien elaboró hace unos meses un informe para el nacionalista— explicó a Montevideo Portal que no tiene razón de ser que alguien le exija a la esposa conocer la totalidad de los bienes.

“Sartori no tiene por qué saber cuánto patrimonio, en total, tiene el cónyuge y tampoco se lo tiene por qué exigir”, agregó, teniendo en cuenta que el senador tiene separación de bienes con su esposa.

En la misma línea con lo anterior, Risso entiende que ahora la Jutep no tiene demasiado margen para tomar alguna medida contra el senador. Si bien que se lo declarara omiso era una posibilidad, al no prosperar en el directorio ya no puede llevarse adelante salvo que se cambie de opinión.

En la situaciones de incumplimiento similar a la de Sartori se encuentran el senador nacionalista Sergio Botana y la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina Ache.

Directorio par

La semana pasada se supo que Signorino dejará la presidencia de la Jutep, pero antes se tomó algunas semanas de licencia. Ese descanso comenzó el pasado lunes, por lo que ahora el directorio quedó integrado por Ortíz y Ferraris.

Esto provoca que no haya un tercer integrante que desempate a la hora de la votación, por lo que muchas decisiones pueden quedar sin resolver.

Según supo Montevideo Portal, Cabildo Abierto está en búsqueda de un sustituto de Signorino pero hasta ahora no se ha manejado ningún nombre en concreto. El objetivo es encontrarlo en los próximos días, adelantaron las fuentes políticas.

Montevideo Portal