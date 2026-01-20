Brenta pidió al MEC pérdidas y ganancias de Fundación Sophia “desde sus orígenes”

Política

El senador del Frente Amplio (FA) Eduardo Brenta elevó un pedido de informes al Ministerio de Educación y Cultura para conocer los resultados operativos de las fundaciones Sophia y Sophia Virgen de los 33 (también bajo el nombre “Sophia Virgen de los Treinta y Tres”), envuelta en la polémica en torno a Conexión Ganadera tras ser acusadas por el asesor político, Francisco Faig, de recibir dinero de los inversores del “fondo ganadero”.

El legislador solicitó información acerca de las “memorias y balances contables” presentados por dichas organizaciones, “indicando años correspondientes y resultados operativos”.

Consultado por Montevideo Portal, Brenta apuntó que solicitó que esta información sea brindada “desde los orígenes” de la fundación.

A su vez, el senador oficialista solicitó también que se remitan los informes de las actividades de dichas fundaciones al Registro de Instituciones Culturales y de Enseñanza.

Luego de las acusaciones en su contra, la Fundación Sophia, que pertenece a la Iglesia Católica, emitió un comunicado en el que aclaró cómo recibió el dinero. “La única vinculación económica corresponde a acuerdos de sponsoreo comercial con la empresa Stradivarius, en el marco de la Gala de Ballet del Sodre”, detalla el texto.

