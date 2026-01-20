Brenta pidió al MEC pérdidas y ganancias de Fundación Sophia “desde sus orígenes”

Montevideo Portal
El senador del Frente Amplio (FA) Eduardo Brenta elevó un pedido de informes al Ministerio de Educación y Cultura para conocer los resultados operativos de las fundaciones Sophia y Sophia Virgen de los 33 (también bajo el nombre “Sophia Virgen de los Treinta y Tres”), envuelta en la polémica en torno a Conexión Ganadera tras ser acusadas por el asesor político, Francisco Faig, de recibir dinero de los inversores del “fondo ganadero”.
El legislador solicitó información acerca de las “memorias y balances contables” presentados por dichas organizaciones, “indicando años correspondientes y resultados operativos”.
Consultado por Montevideo Portal, Brenta apuntó que solicitó que esta información sea brindada “desde los orígenes” de la fundación.
A su vez, el senador oficialista solicitó también que se remitan los informes de las actividades de dichas fundaciones al Registro de Instituciones Culturales y de Enseñanza.
Luego de las acusaciones en su contra, la Fundación Sophia, que pertenece a la Iglesia Católica, emitió un comunicado en el que aclaró cómo recibió el dinero. “La única vinculación económica corresponde a acuerdos de sponsoreo comercial con la empresa Stradivarius, en el marco de la Gala de Ballet del Sodre”, detalla el texto.
Montevideo Portal
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]