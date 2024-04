Brenta contra blancos por ingresos a intendencias: “Optaron por mantener el clientelismo”

Política

Montevideo Portal

La Cámara de Senadores votó este martes un proyecto de ley por el que se establecen las condiciones generales para el ingreso a la función pública como funcionarios de los gobiernos departamentales, presentado por el colorado Adrián Peña.

Acompañaron la moción los legisladores de Cabildo Abierto, Partido Colorado y Frente Amplio (FA). Sin embargo, tal y como había adelantado ayer la senadora blanca Graciela Bianchi, los senadores nacionalistas no votaron a favor del proyecto, por lo que no alcanzó los dos tercios necesarios y la iniciativa no prosperó.

Al respecto, el frenteamplista Eduardo Brenta —uno de los senadores que hicieron uso de la palabra y fundamentaron el voto durante la sesión parlamentaria— dijo a Montevideo Portal que el Partido Nacional no apoyó la propuesta porque era inconstitucional, según argumentaron. De acuerdo con Brenta, esto se afirmó “más allá de que” se aclaró “reiteradamente que nunca hubo un informe (de ningún abogado constitucionalista ni de ningún abogado en general) respecto a la inconstitucionalidad del proyecto”.

Asimismo, los senadores nacionalistas también pretendieron esgrimir que “había una suerte de ataque a las intendencias del interior”. “En realidad lo que hay es una defensa de los ciudadanos del interior, que tienen el derecho a aspirar a un cargo político sin necesidad de abrir un club político, hacer un favor político o votar al intendente de turno, que es lo que sucede actualmente”, manifestó el frenteamplista.

“Hubo un avance porque hay tres partidos de los cuatro con representación parlamentaria que se expresaron a favor de esto con su voto, y hay un partido que lamentablemente optó por mantener el tradicional clientelismo que opera en buenas partes de las intendencias del interior del país y que transforma a los ciudadanos en rehenes del intendente de turno”, sostuvo Brenta.

De esta manera, el senador dijo que desde el FA continuarán planteando en este tema. “Ya en este período no hay chance, pero de aquí en adelante la bancada del FA va a insistir en esta línea, porque es una línea histórica que el FA llevó adelante desde que llegó al gobierno departamental de Montevideo con [Tabaré] Vázquez”, concluyó.

Montevideo Portal