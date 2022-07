Brasil se dice dispuesto a discutir una "flexibilización" del Mercosur

Política

El canciller brasileño, Carlos França, afirmó este miércoles ante el Consejo del Mercado Común del Mercosur que su país está dispuesto a una "flexibilización" del bloque, que permita una mayor inserción en los mercados globales.

"Estamos dispuestos a discutir con los socios, en las instancias apropiadas del bloque, formatos y mecanismos flexibles que atiendan las especificidades de nuestros países y preserven al mismo tiempo los elementos centrales de nuestro proceso de integración", dijo el ministro brasileño en la reunión que se celebra en Luque (Paraguay).

La declaración pareció un guiño a Uruguay, que exige justamente esa flexibilización para apoyar su decisión de avanzar en solitario en negociaciones para un acuerdo comercial con China, que ya ha iniciado pese a que las normas actuales del bloque lo impiden.

Según França, la "intensificación de las relaciones externas" del Mercosur, que consideró incrementada con la concreción de un acuerdo comercial con Singapur y otras negociaciones en curso, "remite a la importante cuestión de la velocidad con que se debe caminar hacia una mayor integración con el mundo".

El ministro brasileño recordó que, "en su origen, el Mercosur fue caracterizado por un regionalismo abierto, por la búsqueda de mayor integración no solo entre los países miembros, sino también entre nuestra región y con el mundo", y subrayó que en ese sentido es que debe moverse en la actual coyuntura global.

"El objetivo central sigue siendo promover la modernización del bloque en varios frentes", indicó França en la reunión de ministros de Relaciones Exteriores previa a la cumbre que celebrarán este jueves los presidentes de los países miembros.

En esa cumbre, la primera presencial en los últimos dos años por causa de la pandemia de la covid-19, no estará presente el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien ya confirmó que no asistirá, aunque no ha explicado los motivos.

França no hizo alusión a esa ausencia, pero insistió más de una vez en la "importancia" que tiene para Brasil el bloque que integra junto con Argentina, Paraguay y Uruguay.

"El Mercosur es una fuerza que impulsó la consolidación de la paz y la democracia en la región" y "no se trata de algo menor, porque son pocas las regiones del planeta libres de conflictos", declaró el ministro, quien destacó el potencial de producción de alimentos y energía que tienen los cuatro países miembros.

França también animó a los socios del Mercosur a "reforzar las cadenas de producción regionales en un ambiente de desestabilización de las cadenas globales, como consecuencia de la pandemia de la covid y el conflicto en Ucrania".

Celebró, en ese sentido, el consenso para reducir en un 10 % el arancel externo común del Mercosur, una decisión que, en su opinión, será "esencial para una mayor inserción del bloque en las cadenas globales de valor" y "ampliará la oferta de bienes a la población" en un "momento de presión inflacionaria internacional".

Asimismo, dijo que su país "contribuye para la solución de las pendencias técnicas y la revisión formal y jurídica" del acuerdo pactado entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), que se enfrenta a obstáculos planteados por países comunitarios por, entre otras razones, las agresivas políticas de Brasil para la Amazonía.

EFE