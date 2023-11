Botana y Domenech analizan levantar veto de Lacalle por Casa de Galicia: ¿por qué?

Política

Tras el veto parcial del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, a determinados los artículos de la ley que plantea cubrir en su totalidad los créditos laborales de los exempleados de Casa de Galicia, aprobada este martes en el Senado, los senadores Sergio Botana (Partido Nacional) y Guillermo Domenech (Cabildo Abierto) analizan si podrían reunir los votos necesarios para levantar esa facultad presidencial.

La ley, que fue aprobada por Cabildo Abierto (CA), el Frente Amplio (FA), los blancos Botana y Rosina Piñeyro, suplente de Sartori en la banca, y el colorado Germán Cardoso, busca asegurar los créditos laborales a los extrabajadores de Casa de Galicia por un monto de US$ 20 millones.

Para levantar el veto del presidente se requiere el voto a favor de tres quintos de los miembros presentes de cada Cámara en la Asamblea General.

Al ser consultado en Arriba gente sobre si analiza la posibilidad de levantar el veto del presidente, Botana dijo que “por supuesto”. “Todos tenemos las facultades que nos otorga la Constitución y la ley”, expresó. De acuerdo con el senador blanco, si alguien está “razonablemente convencido” de lo que debe hacer tiene que ser “constante en ese camino”. “No podemos tener dos caras”, agregó.

Además, dijo que no “correspondería” que Lacalle, con quien tiene un vínculo que data de varios años, se “ofenda” en el caso de que deje sin efecto el veto.

“Yo no me he ofendido cuando el presidente, utilizando su derecho, veta un artículo que yo he votado”, indicó.

Según el exintendente de Cerro Largo, su posición está basada en “argumentos”. “No es por falta de cariño al presidente o querer tener oposición política. Nada más feo para un legislador de gobierno que tener que discrepar con su propio gobierno”, confesó.

En esta línea, aseguró que el presidente “no debería vetar” porque “no hay nada inconstitucional; no hay creación de gasto”. Además, sostuvo que se cumpliría con la Ley 16.690, que se aplica cuando una persona es despedida de su trabajo.

La norma aprobada en el Parlamento establece que el “Estado se obliga a pagar la totalidad de créditos laborales posconcursales en cuanto correspondan”, generados tras el cierre de Casa de Galicia. Además, el monto deberá ser abonado en un plazo no mayor a los 18 días luego de promulgada la ley.

Botana apuntó contra el asesoramiento que ha tenido Lacalle, que considera “que no ha sido el mejor”. De todas maneras, recalcó que no se puede “obligar” al presidente a estar en “todos los detalles”.

El senador blanco fue criticado en X (antes Twitter) por el director de Trabajo, Federico Daverede, quien señaló que su postura política en esta temática transita “entre la mentira, la falsa expectativa, la utopía y el populismo”. En tanto, Botana le respondió al integrante de la Lista 404: “No califique si no conoce. Aclare en qué cargo lo acomodó el gobierno a usted”.

Por su parte, Domenech, otro de los partidos que votó el proyecto, indicó que “habría que estudiar si hay votos para levantarlo”. Según la normativa, se precisan tres quintos de la Asamblea General.

“Si no tenemos el número de votos, va a haber que meter violín en bolsa”, agregó en diálogo con La Diaria. Domenech reconoció que, si se logra vetar la ley, existirá una “dificultad” para que los trabajadores cobren los haberes.

Desde el FA, en tanto, entienden que Lacalle no debería vetar la legislación porque se “compraría un lío innecesario”, según el senador de izquierda Daniel Caggiani.

El legislador detalló que la iniciativa “lo que hace es interpretar dos leyes que ya existen: la del cierre de Casa de Galicia y la del fondo de garantías de créditos laborales”.

El senador frenteamplista Mario Bergara también se pronunció al respecto y adhirió a la intención de levantar el veto al presidente. “Aun cuando se logre levantar el veto, hay una señal política negativa del gobierno que prioriza otros objetivos y no el respeto de estos derechos laborales bien ganados de los trabajadores”, indicó el precandidato a la presidencia por Convocatoria Seregnista.

Para Bergara, el veto de Lacalle es “triste para los trabajadores”, ya que el día en el que se votó la ley se los vio “emocionados” en el Parlamento.

El senador frenteamplista Óscar Andrade coincidió con su fuerza política y aseguró que el Parlamento “debe levantar esta medida infame”.



“Liquidaron Casa de Galicia y dejaron a decenas de trabajadores y usuarios a la intemperie. Desde el Parlamento votamos una ley justa, que le reconocía el legítimo derecho indemnizatorio a los extrabajadores. Hoy, con la soberbia y la indiferencia que lo caracteriza, el presidente Lacalle vetará esta ley. Triste y lamentable…”, escribió el sendor Charles Carrera en su cuenta de X.

El ahora senador colorado Germán Cardoso dijo a Telemundo: “Por una situación de estricta justicia con nuestra acción y convicción batllista, tienen que estar garantizados los derechos de los trabajadores que son ajenos a toda esta problemática que se ha desarrollado”.

Al ser consultado este miércoles sobre la posibilidad de que la ley sea vetada, Cardoso opinó “que sería un error porque el Estado va a estar sometido a juicios que los va a tener que terminar pagando”.