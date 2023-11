Senado aprobó proyecto que sube tope de indemnización a extrabajadores de Casa de Galicia

Política

La Cámara de Senadores aprobó este martes el proyecto de ley para cubrir en su totalidad los créditos laborales para los extrabajadores de Casa de Galicia, iniciativa que implica un mayor costo para el Estado que el presentado por el Poder Ejecutivo.

En setiembre de este año, el gobierno había remitido al Parlamento un proyecto que establecía la creación de un fondo para el pago de los créditos laborables concursales a los exempleados del centro de salud. De acuerdo con el Ejecutivo, la cantidad de trabajadores que no cobraron la indemnización por despido eran 2.036. El proyecto establecía que el fondo se constituirá con la transferencia de hasta 54.700.000 Unidades Indexadas (UI) provenientes de Rentas Generales, unos US$ 8 millones.

Sin embargo, los senadores dieron apoyo al proyecto impulsado por el Frente Amplio este martes con una votación de 18 en 19 presentes. La iniciativa ya fue aprobada por la cámara Alta, pero debió volverse a votar tras cambios introducidos en Diputados.

En esta línea, el senador del Partido Nacional Sergio Botana, que brindó aportes a la solución planteada por la oposición, expresó en rueda de prensa que el proyecto aprobado implica un “acto de responsabilidad con el Estado”.

“Advertimos que lo que se podía arreglar con US$ 7 millones iba a costar US$ 50 millones. Ahora el riesgo es que se acerque a los US$ 100 millones la erogación y con esta medida va a tener un costo del 70% de ese monto. Defendimos la plata de todos desde el primer día, pero lamentablemente no se nos escuchó. El riesgo que tiene el Estado ahora es pagar el doble de lo que tiene nuestra solución”, dijo Botana, quien fue una de las voces más críticas ante el cierre de Casa de Galicia.

Botana presentó a principios de octubre un proyecto de ley alternativo al del gobierno, para asegurar el “pago justo y reabsorción laboral” de los exfuncionarios de Casa de Galicia.

En el articulado, el proyecto finalmente aprobado establece que “el Estado se obliga a pagar la totalidad de los créditos laborales posconcursales (sueldos o jornales, licencias, sumas para el mejor goce de la licencia anual, aguinaldo e indemnización por despido legal) en cuanto correspondan” generados por Casa de Galicia. Además, determina un plazo máximo de 18 meses desde la promulgación de la ley para otorgar esos créditos.

En el artículo segundo del proyecto, se establece que “los créditos laborales referidos en la presente ley se garantizarán hasta por un máximo equivalente a 105.000 Unidades Indexadas ($ 612.000). Según estimaciones, la erogación de Rentas Generales para dar cumplimiento a esta ley será de unos US$ 40 millones. El proyecto enviado por el Ejecutivo garantizaba para cada trabajador un monto máximo equivalente a las 30.000 UI, unos $ 174.000.

En esta línea, el senador del MPP Daniel Caggiani resumió que el proyecto exige cumplir con leyes que no se están cumpliendo, como la de Fondo de Créditos Laborales y la ley 20.022, que determinó el cierre de Casa de Galicia.

El proyecto aprobado este martes en el Parlamento deberá ahora ser promulgado por el Poder Ejecutivo para convertirse en ley.

