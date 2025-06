Botana instó a convención sin “mordaza” ni “voto presionable” y criticó a Delgado y Ripoll

Política

Montevideo Portal

Sergio Botana, senador del Partido Nacional, se refirió este lunes a la convención nacional blanca del próximo 28 de junio, en la que se elegirán los 15 miembros del directorio, incluido su presidente. Este puesto está en disputa entre los senadores Álvaro Delgado, Javier García y Luis Alberto Heber.

“Lo primero es la vigencia de las libertades. No puede haber una convención de blancos con mordaza y con voto presionable”, aseguró Botana en diálogo con Montevideo Portal.

Según anunció García a principios de mes, el Partido Nacional no hará una autocrítica en la convención acerca de las elecciones nacionales de 2024, en las que su candidato, Delgado, perdió frente al frenteamplista Yamandú Orsi. Tampoco se permitirá el uso de la palabra en esta instancia.

Según Botana, la realización de la convención tiene que ser “con libertades”, principalmente con “libertad de opinar y a la hora de votar”, para “que nadie se sienta presionado, ni siquiera comprometido”.

En ese sentido, criticó el mecanismo de acumulación por sublemas, previsto en la normativa orgánica del partido, y apuntó a “el honor a la hora de la disputa”.

“Esas cosas como los sublemas que están en la carta orgánica pero no en el honor de los hombres… Eso no puede ocurrir. Si alguien quiere hacer lista única, que la haga, pero no temas que no se corresponden con nuestro uso partidario permanente”, sostuvo.

“[Jorge] Larrañaga nos enseñó que para ser candidato el partido no lo usó, mucho menos para una convención”, agregó.

En ese sentido, el senador dijo que “no hay que cambiar ninguna carta orgánica”, pero “lo que hay que hacer es mantener la honorabilidad de los hombres”.

Con respecto a su crítica por la “mordaza”, insistió en que “cualquier blanco, desde el lugar que sea, puede opinar”. “Si alguien quiere hacer autocrítica, es la oportunidad que tiene de hacerla con total libertad”, enfatizó.

Por el lado del “voto presionable”, comentó que “hay manera de presionar, de comprometer”, y que se debe asegurar “que el convencional vote de acuerdo a su leal saber y entender”.

“Hay compromisos. Hay que asegurarse de la liberación hasta de los compromisos personales, hasta compromiso de amistad. No quiero hacer supuestos, pero digo lo que no debe ser”, expresó.

Por último, apuntó a la convención anterior del partido, en el contexto de la campaña electoral de 2024: “Precisamos desatarnos de las experiencias que no fueron buenas en el pasado”.

“Con todo cariño y con todo respeto, no sería buena cosa repetir lo que nos condujo a un mal puerto. Cuando uno tuvo la oportunidad de conducir con respaldo amplio y no acertó rumbo, es bueno para el partido no repetir la experiencia”, sostuvo, en alusión a la decisión de Delgado de elegir a la exsindicalista Valeria Ripoll como compañera de fórmula para disputar la Presidencia. Esto último teniendo en cuenta que es la convención la que ratifica las fórmulas de los partidos.

“Con cariño y con respeto, pero también con la debida firmeza”, sentenció.

Montevideo Portal