Botana increpó a Chiesa del MGAP por “bocafloja” y Adrián Peña debió intervenir

La delegación del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) recién había ingresado a la comisión del Senado de su mismo rubro. En el orden del día de la reunión del jueves 4 estaban los procedimientos de los permisos de importación de frutas y verduras. Pero antes de que todo empezara, el senador nacionalista Sergio Botana pidió la palabra.

De inmediato, el exintendente de Cerro Largo expresó su “afecto y respeto” al subsecretario Ignacio Buffa, que estaba en sala, y “el don de gente” del ministro Fernando Mattos, ausente en esta oportunidad. Sin embargo, de forma seguida, se dirigió al director de la Granja, Nicolás Chiesa, a quien le recriminó declaraciones que había hecho en un programa radial y le dijo, entre otras cosas, que era un “bocafloja”.

Luego de que Chiesa explicara sus declaraciones, Botana no se mostró conforme, al punto que debió intervenir el senador Adrián Peña, que es el líder del sector Ciudadanos, al que pertenece el director de la Granja del MGAP. El exministro de Ambiente dijo que en ese clima de “presión” la sesión no podía seguir, que actuaba “a los ponchazos”, y le pidió a Botana que aceptara las disculpas de Chiesa.

Más allá de lo registrado en las actas parlamentarias, participantes de la reunión consultados por Montevideo Portal describieron el ambiente como de “tensión total”. Entre los senadores asumen que Botana suele hablar en un tono de voz elevado aunque esta vez, según describieron, le agregó mayor firmeza a sus palabras.

“Le voy a pedir que me aclare antes de empezar a hablar”

Botana hizo su planteo hacia Chiesa incluso antes de que el líder de la delegación que visitaba la comisión, en este caso Buffa, haga su primera exposición.

“No voy a permitir alguna ligera afirmación acerca de pretensiones de este legislador o de algún legislador de ensuciar al señor ministro. Precisamente, el señor Chiesa fue quien hizo esas afirmaciones y las tengo acá; eso lo dijo en un programa de los señores [Ignacio] Cirio y [Daniel] Tachini en CX30. Además, dijo otra cosa que le voy a pedir que me la aclare antes de empezar a hablar de este tema”, comenzó el senador.

“Quiero que el señor Chiesa explique mis vínculos con importadores, con gente del sector privado, tal como se establece en la nota. Creo que es lo primero que debemos hacer: establecer claramente la razón de los dichos de cada uno y por qué se afirman las cosas. Exhibo en mi accionar hasta algo de independencia partidaria, mucho más de grupos de influencia. Creo que en ninguna circunstancia he caído en eso y de verdad no voy a aceptar a la ligera ese tipo de acusaciones”, dijo después.

Botana insistió con que Chiesa “exhiba” los vínculos del senador melense con grupos de importadores y “con esos que le hablan a la oreja al legislador”.

“En ese reportaje, el periodista dice que quizá existan importadores que se hayan sentido un poco tocados en su bolsillo con esta medida, a lo que le responde: ‘Exactamente; esos son los que van y le comen la oreja a algún legislador y por eso saltan, y a veces son “amigos de”, y por eso puedo entender’. Creo que lo primero que tenemos que hacer es aclarar estas cosas”, contó Botana.

A continuación, habló Buffa, que sugirió hacer una presentación inicial de la cartera y luego abrir el ida y vuelta entre autoridades y legisladores —como es el procedimiento habitual de las comisiones—, pero Botana insistió con que Chiesa aclare sus dichos, porque de lo contrario tenía previsto concurrir a la Justicia.

La tensión empezó a ganar el ambiente, y fue tal que el presidente de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del Senado, el cabildante Guillermo Domenech, dijo: “Me doy cuenta de la molestia del señor senador Botana y, si yo fuera él, me sentiría igual de molesto”. A continuación, Domenech sugirió que Chiesa formule sus disculpas en caso de considerar haber cometido un error.

Y, entonces, Chiesa tomó la palabra. “Si herimos la susceptibilidad de algún señor senador, pedimos disculpas porque nadie está exento de cometer una equivocación”, dijo en primera instancia.

“Aclaro que en lo que se leyó, el señor senador no ha sido nombrado, sino que se habla en general. El señor senador Botana es un legislador desde hace muchos años y sabe lo que son los lobbies de las distintas cámaras empresariales. En ese sentido, cada cual hace su trabajo convenciendo en buena medida, en forma lícita, para que se lleve agua a su molino. Si se leen bien mis palabras, en ningún momento se hace referencia a algo ilícito —menos aún con nombre y apellido—, sino que se habla en general. Los productores también hacen lo suyo, juegan su papel. Ese es el camino y así lo he explicado”, completó el director de la Granja.

Pero esas palabras no dejaron conforme a Botana. El senador le señaló a Chiesa que en el reportaje radial se hacía referencia a su persona, y luego se habló de legisladores en general.

“Quiero que se diga con claridad acerca de los vínculos que usted conoce porque, de lo contrario, voy a quedar convencido de que estamos frente a un bocafloja. Esto es una falta de respeto que no se puede tolerar con facilidad”, dijo más adelante.

Domenech volvió a tomar la rienda del intercambio, y afirmó que Chiesa había presentado “sus excusas”, pero para Botana esas palabras no habían sido lo suficientemente aclaratorias. “Estas excusas, no”, dijo. Ante eso, el presidente de la comisión le pidió al director ministerial que “repitiera breve y formalmente sus excusas”.

“Dejo constancia de que si el senador se sintió aludido por las palabras que salieron en la prensa —que no estaban dirigidas a él, pues se habló en forma genérica—, le pido disculpas porque no fue esa la intención. Si hay que seguir conversando, después de la reunión nos juntamos y hablamos como caballeros, como siempre nos hemos entendido y lo vamos a seguir haciendo”, dijo entonces Chiesa.

“A presión y a los ponchazos no tiene por qué responder”

Botana insistió con saber si Chiesa conocía algún vinculo de él con un importador, lo que llevó a la intervención del senador Peña, de Ciudadanos como el director del MGAP.

“Entiendo la molestia del senador Botana, pero también es importante señalar que dos veces el director Chiesa se disculpó ante el senador por declaraciones que habría que ver con precisión si lo señalan o hay una interpretación de que se refiere a él”, dijo Peña.

“Tampoco podemos entrar en un clima de esta naturaleza y de presión a los invitados. Si eso se sostiene, propongo suspender la sesión. ¿Por qué? Porque no está obligado el director Chiesa a responder ni en el juzgado. Ya ha respondido y se ha disculpado. A presión y a los ponchazos no tiene por qué responder si no tiene respuesta a lo que le está preguntando el senador Botana. Entonces, con esa presión no podemos trabajar”, añadió.

El senador colorado reiteró que entendía el planteo y comprendía que Botana se sintiera “herido en su honor”, pero le pidió a su colega que aceptara las disculpas.

“Comprendo la posición, repito, y quizás necesite una mayor aclaración, pero no arribaremos a ella en este tono; es imposible. Además, a presión y a los gritos nadie tiene por qué responder. No sé si me explico”, dijo Peña.

Esas palabras también llevaron a una respuesta de Botana. “Con respecto a lo que expresó el señor senador Peña voy a decir que el tono y el clima son lo que son. Responden a la situación dada. A usted no le gusta que le ataquen su honor ni que le supongan vínculos con grupos de interés”, expresó.

La sesión finalmente siguió con la presentación del MGAP, donde Chiesa retomó la palabra, pero para hablar sobre la situación del sector hortifrutícola afectado por la sequía, el abastecimiento de productos al mercado local, y la evolución de precios en la Unidad Agroalimentaria Metropolitana.

