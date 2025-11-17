Bordaberry criticó a Negro y dijo que esperaba un ministro “parecido a Larrañaga”

Política

El senador colorado Pedro Bordaberry criticó la gestión del ministro del Interior, Carlos Negro, y dijo qué esperaba del actual gobierno en materia de seguridad. El legislador de la oposición comparó al exfiscal de Homicidios con su par fallecido Jorge Larrañaga y pidió “sentido de urgencia”.

En diálogo con Arriba gente, Bordaberry admitió que “esperaba otra cosa cuando el ministro fue a la Comisión de Presupuesto”. “Esperaba alguien que estuviera al frente del Ministerio, algo parecido a Larrañaga. Cuando Larrañaga asumió, yo sentí que había alguien con la iniciativa y el liderazgo como para enfrentar a los delincuentes. Hoy no lo siento y no lo veo en el Ministerio del Interior”, reconoció el senador.

El exministro de Turismo cuestionó que la nueva gestión de Yamandú Orsi no tiene “sentido de la urgencia real del problema” que el país enfrenta en materia de seguridad. “Hay unos tipos tirando balazos y piedras contra la sede del Instituto Nacional de Rehabilitación y hay otros tirando una granada en la casa de la Fiscal [de Corte], y estamos armando un Plan Nacional para el año que viene con presupuesto para el otro. Hay una falta del sentido de la urgencia del Ministerio del Interior muy grande”, reclamó.

Al ser consultado sobre qué tipo de soluciones maneja la oposición, el líder colorado dijo que “hace todo lo que su representación en el Parlamento le permite”. Según Bordaberry, desde la Coalición Republicana han presentado proyectos y han pedido más presupuesto.

“Hemos presentado un montón de propuestas muy claras y se las mandamos al ministro. Pero no terminan de darse cuenta de que tenemos un lío muy grande”, consideró el exministro.

Bordaberry recordó que Negro asumió como ministro el pasado 1° de marzo. “Se supone que llegaste al Ministerio y tenías que tener un plan, ¿no? Están elaborando un plan que va a estar pronto a mitad del año que viene y piden presupuesto para el 2027. Hay algo que está mal”, recriminó.

Tras al ataque registrado de madrugada contra la sede administrativa del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), donde desconocidos efectuaron disparos contra la fachada y dejaron un mensaje intimidatorio dirigido a la directora, Ana Juanche, Negro dispuso “todos los recursos necesarios” para dar con los responsables y reforzar las medidas de seguridad”.

El atentado ocurrió sobre las 2:15, en la esquina de Cerro Largo y Andes, y no dejó personas lesionadas. Según informó el Ministerio del Interior, la investigación quedó en manos de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional, con apoyo de la Dirección General de Información e Inteligencia y otras unidades especializadas. El mensaje, ingresado al edificio dentro de una piedra, advertía: “Ojo por ojo. La próxima va pa tu auto con tu familia adentro”.

“Seguiremos trabajando de manera incansable contra cualquier manifestación del crimen organizado dentro y fuera de las cárceles”, afirmó el ministro del Interior. También expresó su “total respaldo y acompañamiento” a Juanche, a quien destacó por su “compromiso y profesionalismo”.

La directora del INR ha sido objeto de amenazas en el pasado vinculadas a medidas de control dentro del sistema penitenciario, y según fuentes policiales la hipótesis principal apunta a un intento de amedrentamiento.

El atentado generó una condena política transversal. La vicepresidenta Carolina Cosse calificó lo ocurrido como “una amenaza cobarde” y sostuvo que “cuando la delincuencia se siente perseguida, responde con violencia”, en tanto que el intendente capitalino, Mario Bergara, expresó su solidaridad y señaló que “el sistema carcelario es uno de los mayores desafíos del país”.

También se pronunciaron ministros, legisladores de distintos partidos, la Institución Nacional de Derechos Humanos, y el sindicato de la Guardia Republicana, que afirmó que ataques de este tipo “no solo atentan contra una institución, sino contra todos los uruguayos”.

Las autoridades reiteraron que el episodio es de máxima prioridad. “Iremos hasta las últimas consecuencias para dar con los culpables intelectuales y materiales de este hecho”, sostuvo Negro, mientras avanzan las pericias en la escena y el análisis del mensaje intimidatorio.