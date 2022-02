Bordaberry a Valenti: “Mentiroso compulsivo, estás desesperado; busca por otro lado, nabo”

Política

Ante la intimación judicial realizada por la Metro-Goldwyin-Mayer por la utilización de la imagen de la Pantera Rosa en la campaña por el sí para derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), el publicista Esteban Valenti realizó un tuit en el que hizo referencia a la prohibición que le fue notificada al comando e hizo mención al exsenador Pedro Bordaberry.

“Como estamos creciendo el estudio de Bordaberry que representa a la transnacional Metro-Goldwyn-Mayer nos prohibió el uso de la Pantera Rosa”, publicó el encargado publicitario de la campaña por el sí, al tiempo que agregó la imagen de una jirafa de color rosada acompañada del slogan “vota sí”.

“Nosotros no utilizamos la pantera y ahora con la ayuda de la MGM tenemos una nueva mascota: la jirafa rosa, venimos creciendo”, añadió Valenti en otro tuit.

Sin embargo, la primera publicación no fue tomada bien por el exsenador colorado que le respondió a Valenti: “Mentiroso compulsivo estás desesperado; no tengo nada que ver con estudio jurídico alguno; busca por otro lado, nabo”.

@ValentiEsteban mentiroso compulsivo estás desesperado; no tengo nada que ver con estudio jurídico alguno; busca por otro lado, nabo — Pedro Bordaberry (@PedroBordaberry) February 7, 2022

Otras repercusiones

Por su parte, el secretario de propaganda del Pit-Cnt, Fernando Gambera, dijo sobre la intimidación que los encargados de la campaña “no tienen como sistema utilizar” la imagen del icónico dibujo animado.

En diálogo con Telemundo, Gambera sostuvo que no es la imagen que más se utiliza desde el comando de campaña, pero que también hay que “ser conscientes que hay un uso popular”.

“Le vamos a transmitir a la gente que no se puede usar, porque no lo permiten quienes tienen esa representación. En muy pocos muros debe estar la Pantera Rosa”, expresó Gambera, que añadió que se expresó a la persona que notificó al Pit-Cnt que se van a bajar los contenidos en redes sociales que contengan imágenes asociadas a la Pantera Rosa.

A su vez, desde la Federación Ancap (sindicato que más utilizó la Pantera Rosa) se manifestaron sorprendidos por la intimación, aunque señalaron que antes de la utilización de la imagen se hicieron averiguaciones sobre si podía existir algún impedimento.

"Hace unos meses hicimos las averiguaciones, y no encontramos ningún impedimento para su uso. Era una de las preocupaciones. Hay una posición de la campaña a nivel nacional que es la correcta. Después más bien hay organizaciones que usamos a la Pantera por motu proprio. Nosotros la habíamos usado en el referéndum de 2003 y no nos había pasado esto", admitió a El Observador el secretario de propaganda de Fancap, Manuel Colina.

Por su lado, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, dijo que la comisión por el sí no está utilizando la imagen de la Pantera Rosa, pero “seguramente los vecinos la van a seguir utilizando y eso no va a tener nada que ver con nuestras organizaciones”.

“Esa Pantera ya fue utilizada en Uruguay en 2003 en el referéndum de Ancap y mucho no se preocupó la compañía. Que le habrá pasado ahora no me imagino, calculo que presiones externas. No me imagino que la Metro esté tan preocupada porque en algunos muros de a ciudad esté la Pantera Rosa”, dijo Pereira a Telemundo.

