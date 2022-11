Bolsonaro pidió a manifestantes de su partido que “desbloqueen las carreteras”

Internacionales

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, pidió a manifestantes de su partido político que “desbloqueen las carreteras”. Desde este lunes, al día siguiente de perder las elecciones contra Luíz Inázio Lula da Silva, bolsonaristas montaron bloqueos en decenas de carreteras del país, en protesta por la victoria electoral del líder progresista, que la atribuyen a un supuesto fraude.

Bolsonaro le habló a sus seguidores mediante un video que difundió en Twitter, en el que reconoció que “cerrar las carreteras perjudica directamente la vida de las personas y a la Constitución”. De todas maneras, apoyó las protestas “en otros lugares”, que se han multiplicado por el país, contra el triunfo en las urnas de Lula.

“Quiero hacerles un llamamiento: desbloqueen las carreteras. Eso no me parece que forme parte de manifestaciones legítimas. No podemos perder en esto nuestra legitimidad. Otras manifestaciones que están realizando por todo Brasil, en plazas… son parte del juego democrático. Siéntanse a gusto”, expresó.

- Presidente Jair Bolsonaro pede a manifestantes que desobstruam as rodovias: pic.twitter.com/ztRXh3IQWu — Jair M. Bolsonaro 2??2?? (@jairbolsonaro) November 2, 2022

“Sé que están molestos y tristes, que esperaban otra cosa. Yo también lo estoy, pero tenemos que mantener la cabeza en su lugar”, dijo el mandatario. “Las manifestaciones y las protestas son bienvenidas y son parte del juego democrático. Y, en los últimos dos años, mucha gente ha protestado en Brasil, en Esplanada, Copacabana, Paulista, entre muchos lugares”, continuó.

El mandatario recordó a sus seguidores: “Siempre estamos dentro de las cuatro líneas [de la Constitución]”, una frase que había utilizado en la víspera, en su primera aparición pública tras la difusión de los resultados electorales.

Asimismo, sostuvo que la economía es importante tanto para él como para sus simpatizantes y que “tal vez le están dando importancia a otras cosas”, en referencia a su contrincante del Partido de los Trabajadores.

Accidente en manifestaciones

Este miércoles, un auto atropelló a manifestantes de Bolsonaro en Marissol, una localidad en las afueras de San Pablo, donde decenas de simpatizantes del mandatario gritaban: “Sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor”, hasta que el auto impactó contra un grupo de ellos.

Según Thaiza Peluze, periodista de GloboNews, el auto atropelló a unas cinco personas, entre las que se encontraba un niño. Si bien todas fueron socorridas, algunas están en estado grave, aseguró la periodista.