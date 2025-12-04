Bohemios comienza trabajos para conseguir habilitación de su gimnasio: de qué se trata

Locales

Hace más de 500 días el Club Bohemios vive una situación compleja: la pelota no pica por las noches. La Intendencia de Montevideo inhabilitó su gimnasio por denuncias de los vecinos de la zona por ruidos molestos, lo que derivó en que las formativas deban competir en gimnasios alquilados y que la institución cinco veces campeona del Federal deje de competir a nivel de mayores.

Sin embargo, en las últimas horas la situación sufrió movimientos. Según informaron fuentes del club a Montevideo Portal, este domingo se realizarán pruebas sonoras junto a un arquitecto contratado por el equipo de Pocitos. En particular, se solicitará ingreso a las casas contiguas para medir los decibeles y, en función de eso, comenzar con el presupuesto del trabajo de obras solicitadas por la Intendencia de Montevideo.

En tal sentido, si bien las reuniones comenzaron hace un mes, la habilitación sería obtenida para el próximo año, debido a que al momento se comenzarán las pruebas preliminares, para posteriormente avanzar en la etapa de presupuestación y posteriormente de obras.

En un afiche difundido en la institución, el mismo remarca que “este domingo 7, de 09:00 a 14:00 horas, el Club Bohemios realizará junto a la Intendencia una medición de sonido en el gimnasio A y en las viviendas de la zona”.

“Estas pruebas nos permitirán obtener un diagnóstico preciso para avanzar en una solución definitiva a la situación sonora actual del club. Agradecemos mucho su comprensión y colaboración mientras trabajamos para mejorar la convivencia de todos”, sentencia.

