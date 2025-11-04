Locales

Hinchas de Bohemios se movilizan a más de 500 días sin que pique la pelota en su gimnasio

El Club Bohemios atraviesa una situación inédita luego de que su gimnasio de básquetbol fuera inhabilitado hace más de 500 días por la Intendencia de Montevideo por denuncias de los vecinos de la zona por ruidos molestos.

Esto llevó a que el gimnasio sea clausurado por las noches entre semana, y los fines de semana, provocando, entre otras medidas, que las formativas deban competir en gimnasios alquilados, como Defensor Sporting, Welcome y Nacional.

Dada esta medida, distintos grupos de hinchas se han juntado para tomar decisiones en conjunto. En conversaciones con algunos socios, los afiliados sostuvieron a Montevideo Portal que en los próximos días distintos allegados se juntarán con la directiva presidida por Jorge Malvar para evaluar cómo seguir.

La alcaldesa del municipio CH, Matilde Antía, manifestó a Montevideo Portal que desde el municipio han tenido contacto con los vecinos damnificados y también con la institución para acercar a las partes a la Intendencia de Montevideo y poder encontrar una solución.

Justamente, la IM solicitó al club que presente un plan de reformas que permita reducir el impacto sonoro de las actividades que se desarrollan en su gimnasio.

Sin embargo, su suerte podría cambiar en las próximas semanas, dado que, según pudo averiguar Montevideo Portal, en los últimos días la institución de la calle Gabriel Pereira presentó un plan de trabajo que se encuentra bajo estudio del Servicio de Instalaciones Mecánicas de la IM.

Montevideo Portal buscó conversar con el presidente de Bohemios, Jorge Malvar, y con el responsable del Área de Seguridad Edilicia de la Intendencia de Montevideo, Andrés Fernández, pero ambos prefirieron no dar declaraciones.

En mayo de este año, Malvar había señalado que la prohibición “es algo poco creíble”. “El club tiene 93 años y nunca habíamos pasado por esto. Las casas de los vecinos que denuncian, cualquiera de ellas, se construyeron tras la existencia del gimnasio, o sea, cuando llegaron ya estaba presente la institución. La época más gloriosa que vivimos fue en los 80 y nunca hubo reclamos, ni nos cerraron la cancha. Ahora tenemos mucha menos gente en los partidos”, agregó.

En concreto, la disposición establecida por la Intendencia capitalina marca que el gimnasio debe permanecer cerrado los lunes, miércoles y viernes desde las 20:30 horas, y los martes y jueves desde las 19:30. Sábados y domingos no se puede utilizar en todo el día.

“No entendemos siquiera las causas de las diferencias en los horarios y días; no están acompasados con la actividad del club”, mencionó el dirigente por entonces, quien explicó: “Es el único club del Uruguay que está pasando por esto”.

