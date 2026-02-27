Blancos quieren ir “a fondo” para impedir el “disparate” del túnel debajo de 18 de Julio

Política

El senador Martín Lema afirmó que el Partido Nacional está decidido a frenar la construcción del eventual túnel proyectado para la avenida 18 de Julio, una de las obras centrales del plan de transporte para el área metropolitana que analizan el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) y las intendencias de Montevideo y Canelones.

Lema confirmó que el lunes se realizará una reunión de diputados blancos por Montevideo, de la que también participará como senador, con el objetivo de coordinar acciones políticas. “La estamos haciendo para intercambiar acciones, pero esta medida puede destruir al centro y no aportar nada a la movilidad que Montevideo necesita”, sostuvo en diálogo con Montevideo Portal.

Según el legislador, el proyecto no solo carece de fundamentos claros en materia de movilidad, sino que además implica un fuerte impacto económico y comercial. “Puede destruir toda la parte comercial de la zona céntrica. Comerciantes, vecinos y trabajadores se pueden ver gravemente perjudicados por estas medidas”, advirtió.

Lema cuestionó que, hasta el momento, la iniciativa sea “caprichosa” y que no se haya explicado por qué se prioriza esta obra por sobre otras alternativas. “No vemos que Montevideo tenga un proyecto proactivo para establecer cuál es la necesidad y hacia dónde apuntar la movilidad. Lo que tiene que haber es un plan integral para agilizar el tránsito, no un parche que cuesta millones y millones de dólares”, afirmó.

En ese sentido, cuestionó que el costo del túnel podría ubicarse entre 600 y 800 millones de dólares, o incluso más, y apuntó contra la IM: “Vemos muy callado al intendente con este tema. Bergara debería pronunciarse y decir si está a favor de este disparate, que va a ser perjudicial para Montevideo”.

Consultado sobre las medidas concretas que evalúa la oposición, Lema señaló que se están analizando distintas herramientas parlamentarias y no descartó ninguna vía. “Vamos a avanzar decididos a impedir este disparate del túnel en 18 de Julio. Estamos recibiendo información y la semana que viene tenemos reuniones técnicas. Entre el lunes y el martes seguramente anunciemos todos los pasos a seguir”, adelantó.

