Blancos proponen alternativa ante posible tarifado en Carrasco, Pocitos y Punta Carretas

Tras el anuncio de que la Intendencia de Montevideo (IM) planteará la posibilidad de que en Carrasco, Pocitos y Punta Carretas se comience a cobrar estacionamiento tarifado, el Partido Nacional salió al cruce.

El intendente, Mario Bergara, destacó que antes de aplicar el tarifado en la Ciudad Vieja “era prácticamente imposible”. Además, mencionó que la medida “implica la salvaguarda de los vecinos”.

Ante esto, el representante nacionalista Agustín Sánchez elevó ante la Junta Departamental un documento —al que accedió Montevideo Portal— en el que plantea una alternativa ante la “alta demanda de estacionamiento”.

Sánchez recomendó la “utilización de padrones municipales en desuso para la creación de estacionamientos públicos, ya sea en superficie, mediante estructuras elevadas livianas o, cuando la ubicación lo permita, a través de proyectos de estacionamiento subterráneo”.

“Corresponde analizar alternativas para atender la problemática del acceso a espacios de estacionamiento en la vía pública más allá de la implementación de una tarifa a los mismos, que aporten soluciones de infraestructura capaces de mejorar la movilidad urbana, la circulación y el ordenamiento del espacio público”, mencionó el curul en el documento.

Sánchez aseguró que el uso de estos padrones permitiría dar una solución estable a los problemas de tránsito y estacionamiento en varios barrios de Montevideo, al crear nuevos espacios formales que ayuden a descongestionar las zonas más exigidas.

