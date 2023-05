Blancos cuestionan presencia de dueños de Dedicado en cumpleaños del expresidente Mujica

Política

El expresidente de la República José Mujica celebró este sábado su cumpleaños número 88 junto a Lucía Topolansky y allegados a los referentes del Frente Amplio.

En un video divulgado por el senador del Movimiento de Participación Popular (MPP) Alejandro Sánchez en la red social Instagram se ve a Mujica sentado junto la exvicepresidenta con una torta y rodeado por varios comensales. A su otro lado estaba el músico Rubén Rada.

El material divulgado no pasó desapercibido para, al menos, dos senadores del Partido Nacional, debido a que al fondo de la imagen están presentes Álvaro Vargas y Arturo Vargas, propietarios de la empresa proveedora de internet Dedicado, enfrentada al gobierno por la subasta del 5G.

“Algunas de las dudas que nos planteamos en Comisión de Industria ante la comparecencia del ministro Omar Paganini y la Unidad de Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) realizado por la oposición hacia esa cartera y ente regulador por la subasta 5G empiezan a entenderse”, cuestionó el senador Juan Straneo (suplente de Juan Sartori).

Por su parte, el senador Sebastián Da Silva fue menos explicito que su par, pero también cuestionó las imágenes: “Un cumpleaños obrero y popular”.

Desde filas oficialistas cuestionan la postura de Sánchez en comisión del 19 de abril de 2023, cuando compareció el ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, para intercambiar sobre el espectro radioeléctrico 4G y acciones 5G.

En dicha instancia, el senador y el ministro protagonizaron un intercambio sobre la denuncia realizada por Dedicado de haber sido como empresa “expresamente excluida” de participar en las subastas de frecuencias radioeléctricas para el espectro 5G, que tras varios idas y vueltas fueron adjudicadas a Movistar y Claro, mientras que un bloque estaba reservado para Antel.

En particular, Sánchez planteó: “La lógica de este caso tiene que ver con la empresa Dedicado, que es la que está haciendo muchas declaraciones; su CEO ha declarado insistentemente en la prensa, en todos lados. Entonces, a mí me gustaría saber si el Ministerio de Industria, Energía y Minería decidió en algún momento realizar una consulta externa a algún catedrático a efectos de que informara si le asiste o no derecho a la empresa a acceder a una autorización para prestar servicios IMT. Si efectivamente se hizo una consulta externa a algún catedrático de Uruguay por parte del ministerio, quisiera saber cuál es ese informe y si nos lo pueden remitir. Una consulta más concreta es la siguiente: ¿restringir el espectro no termina cerrando la subasta, señor ministro? Más allá de cerrar la subasta y del interés que puedan tener lo privados, no soy su defensor, ¿no estamos restringiendo las posibilidades reales de desarrollar el 5G en Uruguay al decir que vamos a esperar y que las bandas milimétricas en todo caso las subastamos más adelante?”.

Luego de una extensa explicación técnica, Paganini le replicó a Sánchez: “Después viene toda la complejidad de la argumentación del señor senador Sánchez que, evidentemente, tiene muchísima información y probablemente se la haya proporcionado directamente Dedicado. Estamos hablando de cosas que son ‘dedicadas’ a Dedicado, valga la redundancia”.

El diálogo continuó de la siguiente manera:

- Sánchez: “A mí la empresa Claro S. A. me entregó más información de la que le acabo de dar. Me he reunido con la empresa y también con otras empresas. Como legislador me reúno con todas las empresas”.

- Paganini: “Creo que estamos todos de acuerdo y nos reunimos con todos los interesados en el tema. Tal vez el señor senador Sánchez sepa quiénes son los accionistas de Dedicado. Averigüe, pero no es una empresa nacional”.

El senador y el ministro continuaron debatiendo durante la sesión de la Comisión si la subasta fue abierta o cerrada, y si un cuarto operador pudo haber participado de la misma.

