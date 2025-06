Blancos cuestionan “ideología” del FA tras indigente fallecido y citan a Civila a comisión

Política

Montevideo Portal

Dirigentes de la oposición salieron al cruce de las autoridades de gobierno en la jornada de este viernes, luego de que se conociera la noticia de que un hombre de 56 años en situación de calle falleció en la mañana de este 20 de junio.

Tal como informáramos, el cuerpo fue hallado en una plaza ubicada en la intersección de las calles Santiago Rivas y Thiebaut, en el barrio capitalino de Buceo.

Así, el excandidato presidencial Álvaro Delgado apuntó que este suceso “nos interpela como sociedad”.

Acto seguido, el senador blanco criticó a las actuales autoridades de gobierno: “El gobierno, por motivos ideológicos, se niega a aplicar la ley de Internación Compulsiva y a utilizar todas las herramientas a su disposición, lo que nos está costando vidas”, apuntó en un tuit. “Cuando la ideología vale más que la vida, perdemos todos. No más excusas”, añadió.

Por su parte, la diputada nacionalista Fernanda Auersperg aseguró que citará al titular del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Gonzalo Civila, a la Comisión de Población y Desarrollo.

“Es necesario hacer uso de todas las herramientas de intervención, aun cuando sea contra la voluntad de las personas”, manifestó.

Así, en diálogo con Montevideo Portal, la exdirectora nacional de Protección Social del Mides indicó que la citación se da para “entender qué alertas hubo en cada uno” de los cuatro casos de personas en situación de calle fallecidas en lo que va de este gobierno (si bien Montevideo Portal enumeró tres casos, Auersperg listó cuatro: uno en Estación Goes, dos en Rivera y el de esta mañana).

También buscará indagar “cómo actuó el ministerio, cuáles son los planes [y] cómo piensan abordar esta situación”, añadió.

Al respecto, a fines de mayo las autoridades del Mides anunciaron una serie de iniciativas “ante la realidad de las personas en situación de calle”, que van más allá del tradicional Plan Invierno que se implementa todos los años.

De esta manera, al igual que Delgado, se refirió a que no se está aplicando la ley de Internación Compulsiva, y criticó que esto se da por un “tema ideológico”. “Se [están] amputando el uso de herramientas que, a mi entender, son muy valiosas, porque el fin último es salvar la vida de las personas. Entonces, si no se están utilizando, entender el porqué y que este puede ser el costo de no utilizarlas”, reafirmó.

Finalmente, insistió en que, en este último caso, “vecinos dieron cuenta” de que llamaron al Ministerio de Desarrollo Social, pero la cartera “no concurrió”. “También por eso queremos consultar al ministro, si recibieron la llamada por qué no se actuó en consonancia”, concluyó Auersperg.

La diputada blanca aseveró que notificó a sus colegas acerca de la citación de Civila a la comisión, y también le avisó a su homólogo Felipe Schipani, del Partido Colorado, quien “también apoya la comparecencia”.

Montevideo Portal