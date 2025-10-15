Blancos convocarán a comisión a Cardona tras cambios en la gestión del Antel Arena

Política

La ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, será convocada a la Comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios de la Cámara de Senadores tras la adjudicación de la administración del Antel Arena a la subsidiaria de la estatal ITC.

Luego de que el directorio de la propiedad estatal votará sin el apoyo de Laura Raffo el cambio de gestión, la jerarca del Ministerio de Industria Energía y Minería (MIEM) y el directorio del Antel Arena deberán presentarse en la comisión especializada, según informó El Observador y confirmó Montevideo Portal.

El presidente de la comisión, José Falero, del Partido Nacional pidió a los senadores del Frente Amplio que integran el equipo de trabajo que realicen las gestiones para que Cardona se presente para dar explicaciones.

El llamado a licitación se debía comenzar en mayo de 2025, pero –dado que ITC es 100% propiedad de la estatal– de acuerdo con lo que adelantó Raffo, esta será designada sin un proceso en el que compita con otras compañías para gestionar el espacio.

