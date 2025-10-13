“Decisión temeraria”: Raffo rechaza gestión directa de Antel Arena por parte de la estatal

Política

Montevideo Portal

La integrante del directorio de Antel por la oposición, Laura Raffo, habló en rueda de prensa luego de que la institución votara, sin su apoyo, la adjudicación de la administración del Antel Arena a la subsidiaria de la estatal ITC.

El llamado a licitación se debía comenzar en mayo de 2025, pero, dado que ITC es 100% propiedad de la estatal, de acuerdo con lo que adelantó Raffo, esta será designada sin un proceso en el que compita con otras compañías para gestionar el espacio.

“Gestionar el Antel Arena es una decisión muy temeraria. Presenta riesgos absolutamente innecesarios que van a los bolsillos de todos los uruguayos, porque si se empieza a gestionar de manera directa y se pierde dinero, ¿con qué se cubre ese dinero?”, apuntó Raffo en rueda de prensa este lunes.

La iniciativa contó con los votos del presidente de Antel, Alejandro Paz y de su vicepresidente Pablo Álvarez, quienes aludieron a realizar espectáculos “más populares”, de acuerdo con lo que consigna El País.

Raffo apuntó a que “Antel no tiene dinero propio”: “El dinero de Antel es lo que paga la gente cuando paga su servicio de su celular o de internet. Realmente es un riesgo absolutamente innecesario y creo que es repetir los errores del pasado”.

“El Antel Arena se debería gestionar por parte de un actor internacional. Se debería hacer un proceso competitivo. Recordemos que no se hizo ni una competencia, ni una licitación interna nacional”, agregó Raffo.

De acuerdo con Raffo, ahora “se va a hacer una compra directa”, por lo que Antel va a tener “todo el riesgo económico y financiero”.

Además, aludió a que la empresa de telecomunicaciones va a perder su “foco”. “Hay pueblos, hay zonas rurales que todavía no tienen acceso a internet, como tenemos en las ciudades. Hay barrios de Montevideo donde, por tratarse de zonas rojas, no se terminó de tender la fibra óptica. Esa tendría que ser nuestra prioridad. Cada minuto que Antel pierda en gestionar el Arena es un minuto menos para darle mejor conectividad a los uruguayos”, manifestó.

La gestión del Antel Arena, desde 2018 a cargo de la empresa AEG Facilities, filial local de la empresa internacional de innovación en locales de entretenimiento, ASM Global, “implicaría destinar recursos, dinero y personal a gestionar un lugar de shows y de espectáculos”.

“AEG Facilities tiene un contrato que vence a fin de año y que, por contrato, ellos, al no gestionar más el arena, se tienen que quedar cuatro meses más, es decir que se van a quedar hasta fines de abril de 2026”, recordó Raffo.

Entonces manifestó que “las bases para un llamado a licitación pública internacional ya estaban prontas bajo el gobierno de Luis Lacalle Pou”, porque “se sabía que se iba a terminar el contrato con AEG Facilities”.

Raffo considera que se debería ejecutar ese llamado internacional a licitación pública donde compitan empresas para gestionar el arena.

Además, indicó que ITC “hace consultoría tecnológica para empresas del Estado” y “proyectos que tengan que ver también con ciberseguridad y con mayor incorporación de tecnología en todas las ramas del Estado”. “Fíjense lo importante que es hoy en día la ciberseguridad, la inteligencia artificial, estar al día con esas cosas, se le va a quitar ese foco y se le va a decir: ‘Bueno, ahora además administrás una arena de espectáculos y de shows’”, razonó.

De acuerdo con Raffo su posicionamiento “no es en contra del Antel Arena, es a favor de todos los uruguayos”.

Montevideo Portal