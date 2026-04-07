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Bitcoin y acciones en Wall Street al alza tras anuncio de Trump sobre bombardeos a Irán

Montevideo Portal

Los contratos de futuros de Wall Street subieron un 2% este martes, con su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, sumando casi 1.000 puntos, después de que el presidente de Estados Unidos (EE. UU.), Donald Trump, aceptara aplazar dos semanas el ultimátum a Irán si este aprueba la reapertura "total, inmediata y segura" del estrecho de Ormuz.

En torno a las 19:00 horas de Nueva York, EE. UU. (20:00 de Uruguay), los futuros del Dow Jones crecían un 2,07%, hasta los 47.780 puntos; los del selectivo S&P 500 avanzaban un 2,08%, hasta los 6.795 enteros; y los del tecnológico Nasdaq subían un 2,33%, hasta las 24.938 unidades.

Asimismo, el precio del bitcoin también se disparó y, a las 20:00 de Uruguay, superaba levemente los US$ 71.000, según registró el portal Coin Market Cap.

Los principales indicadores de la Bolsa de Nueva York avanzaron en las operaciones tras el cierre del mercado después de que Trump diera el visto bueno a la propuesta de Pakistán de extender dos semanas el ultimátum a Irán si reabre el paso, clave para buena parte del suministro mundial de petróleo.

El mercado bursátil llevaba días registrando ligeras oscilaciones, mayormente a la baja, después de que Trump amenazara con destruir plantas eléctricas y puentes en Irán si Teherán no reabría Ormuz para las 20:00 de hoy, hora de Nueva York (21:00 de Uruguay).

En otros mercados, el oro, considerado activo refugio, subía un 3,38%, hasta los 4.843 dólares la onza; mientras que la plata avanzaba un 6,60%, hasta los 76,73 dólares.

Con información de EFE

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