Biden en Polonia: “Occidente no planea atacar a Rusia como ha dicho Putin hoy”

El presidente estadounidense, Joe Biden, contestó hoy a su homólogo ruso, Vladímir Putin, y dirigiéndose al pueblo ruso durante un discurso en Varsovia aseguró que Occidente no quiere destruir Rusia.

“Esta noche, me dirijo una vez más al pueblo de Rusia: Estados Unidos y las naciones de Europa no buscan controlar o destruir Rusia. Occidente no planea atacar a Rusia como ha dicho Putin hoy”, afirmó Biden en un discurso ante cientos de personas en el antiguo castillo real de Varsovia.

Biden respondía así a Putin, quien hoy en su discurso del estado de la nación ante ambas cámaras del Parlamento ruso acusó a Occidente de querer acabar “para siempre” con Rusia.

Como ya había adelantado ayer, lunes, en su visita a Kiev, Biden dijo que Estados Unidos impondrá esta semana más sanciones contra Rusia y prometió que todos aquellos que han cometido crímenes de lesa humanidad durante la guerra tendrán que rendir cuentas por ello.

“Este ha sido un año extraordinario en todos los sentidos. Ha sido extraordinaria la brutalidad de las fuerzas rusas y de los mercenarios que han cometido depravados crímenes de lesa humanidad. Han atacado sin escrúpulos a civiles, y han provocado muerte y destrucción”, denunció Biden.

Sus acusaciones de crímenes de lesa humanidad contra Rusia se producen días después de que, durante la Conferencia de Seguridad de Múnich, la vicepresidenta de EE.UU., Kamala Harris, acusó oficialmente a Rusia por primera vez de haber cometido crímenes de lesa humanidad durante la invasión de Ucrania.

Según contó Efe, durante su discurso Biden mencionó el nombre de Putin diez veces.

El discurso de Biden estaba destinado a marcar el aniversario del inicio de la guerra en Ucrania, que se cumple el próximo día 24 y buscaba reiterar la solidaridad de EE.UU. con Ucrania y con los países del flanco este de la OTAN.

Gracias Duda

Biden, agradeció además a su homólogo polaco, Andrzej Duda, la ayuda que ha prestado a Ucrania al recibir a más de 1,5 millones de refugiados y destacó la fortaleza de la OTAN casi un año después de que Rusia iniciara su invasión a Ucrania.

Biden y Duda se reunieron en el palacio presidencial de Varsovia acompañados de miembros de sus respectivos Gobiernos y en medio de una gran expectación sobre la posibilidad de que Washington aumente las tropas estacionadas de manera permanente en Polonia, un número que actualmente se sitúa en 11.000.

El Gobierno polaco había adelantado que abordaría ese tema en la reunión con Biden; pero, en las declaraciones que estuvieron abiertas a la prensa, ninguno de los líderes lo mencionó.

“Estados Unidos necesita a Polonia y a la OTAN tanto como Polonia y la OTAN necesitan a Estados Unidos”, proclamó Biden, en un mensaje destinado a mostrar el compromiso de Washington con la defensa de Polonia, que comparte una frontera de unos 530 kilómetros con Ucrania y es uno de los países más cercanos a la guerra.

Biden aseguró que, casi un año después de la invasión rusa, la “OTAN está más fuerte que nunca” y agradeció a Duda el “increíble” apoyo que Polonia ha prestado a Ucrania en los últimos meses.

Además, el mandatario estadounidense anunció una “nueva alianza estratégica” con Polonia para construir plantas de energía nuclear con el objetivo de aumentar la producción energética de cara al futuro.

Enfrente de Biden sentado al otro lado de una larga mesa de madera estaba Duda, quien aludió durante sus declaraciones a la visita que el mandatario estadounidense hizo el lunes a Kiev, donde anunció unos 500 millones de dólares adicionales de ayuda militar a Ucrania.

En concreto, Duda consideró que el viaje de Biden a Kiev, que se mantuvo en secreto hasta que estaba en curso, sirvió para “subir la moral” a los ucranianos y envió el mensaje de que “el mundo libre no les ha olvidado”, justo cuando quedan tres días para el día 24, cuando se conmemora el aniversario del inicio de la guerra.

Además, el líder polaco afirmó que la presencia de Biden en Varsovia es un “signo visible de que Polonia está a salvo y es un lugar seguro”, pese a la guerra que se libra a pocos kilómetros.

Biden fue recibido en el palacio presidencial de Varsovia con todos los honores: soldados polacos vestidos con varios tonos de azul y blanco se cuadraron ante su llegada, mientras que banderas estadounidenses y polacas ondeaban desde el edificio mientras soplaba un fuerte viento.

Parte del tráfico de las calles de Varsovia estaba cortado y podía oírse el resonar de las sirenas de los furgones de policía.

Fuera del hotel en el que se queda Biden, se congregó esta mañana un grupo de manifestantes con una pancarta en la que podía leerse: “Señor Biden, envíe F-16 a Ucrania”, en referencia a los aviones de combate que Ucrania ha pedido a Occidente y que Washington, por ahora, ha rechazado suministrar a Kiev.

EFE