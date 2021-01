Bianchi respondió a Mujica: "Estar casado con alguien que mató y secuestró debe ser peor"

Política

La senadora Graciela Bianchi defendió días atrás la gestión del Gobierno en las negociaciones para conseguir la vacuna contra el coronavirus, en un tuit en el que mencionó a José Mujica.

"Durante años nos quisieron convencer que José Mujica era un líder mundial y que por él, Uruguay era conocido en el mundo; hasta aspiraban a que obtuviera el Premio Nobel. ¿Qué raro que no haya podido conseguir la vacuna que sus seguidores reclaman? La única verdad es la realidad".

Cuando se le señaló a Bianchi que si se pretendía que Mujica consiguiera las vacunas se le debería haber convocado o solicitado ayuda directamente, ya que no debería realizar gestiones extraoficiales, replicó: "No se puede ser tan infantil. ¿No somos todos uruguayos? ‘El pez por la boca muere'; si fuera un verdadero líder él hubiera dado el primer paso. Son miserables y lo serán hasta que vivan. En realidad lo que genera Mujica es vergüenza internacional".

Sin embargo, aunque dijo que Mujica debería haber "dado el primer paso", luego aseguró que en realidad estaba siendo irónica, al recibir las críticas de los legisladores Alejandro Sánchez y José Carlos Mahía.

Esta mañana, José Mujica fue consultado por radio Universal sobre estas declaraciones- de Bianchi. "Pobre señora. Yo compadezco a su compañero, tener que soportar ese temperamento peleador que tiene. Déjelo por ahí, que Dios la ayude", dijo.

La senadora fue rápida en replicar, en este caso a través de las redes sociales. "Me divierten las declaraciones de Mujica sobre mí; me satisface que no entienda la ironía porque ratifica que estoy en el camino correcto. Y no se compadezca de mi esposo: estar casado con alguien que robó, mató, secuestró y colaboró con los militares debe ser mucho peor", escribió.