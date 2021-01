Una frase de Graciela Bianchi sobre Mujica disparó esta reacción en Twitter

La senadora Graciela Bianchi se volvió tendencia este fin de semana en Twitter luego de defender al presidente Luis Lacalle Pou, tras algunas críticas en redes sociales por su fin de semana de surf en la situación actual de la pandemia.

Días atrás, Bianchi había publicado la foto del mandatario haciendo surf junto a este texto: "¡Por fin! ¡Siempre quise un presidente que tenga la edad de mis hijos y no de los abuelos de ellos!".

Ante las críticas a Lacalle de muchos internautas, por la falta de noticias sobre las vacunas, la senadora escribió este fin de semana: "Durante años nos quisieron convencer que José Mujica era un líder mundial y que por él, Uruguay era conocido en el mundo; hasta aspiraban a que obtuviera el Premio Nobel. ¿Qué raro que no haya podido conseguir la vacuna que sus seguidores reclaman? La única verdad es la realidad".

Luego agregó: "¡Me encanta ver cómo se enojan! Son tan ignorantes: sí, tengo 67 años pero no soy ‘vieja' porque la edad se tiene en la inteligencia. Y no te olvides que gracias a tus gobiernos existe la ley de violencia basada en género; por agredirme verbalmente podés ser formalizado".

Cuando se le señaló a Bianchi que si se pretendía que Mujica consiguiera las vacunas se le debería haber convocado o solicitado ayuda, ya que no debería realizar gestiones extraoficiales, replicó: "No se puede ser tan infantil. ¿No somos todos uruguayos? ‘El pez por la boca muere'; si fuera un verdadero líder él hubiera dado el primer paso. Son miserables y lo serán hasta que vivan. En realidad lo que genera Mujica es vergüenza internacional".

Legisladores del FA, como Alejandro Sánchez y José Carlos Mahía, criticaron en Twitter las declaraciones de Bianchi. "La verdad, Mahía, no esperé que te tuviera que explicar lo que es una ironía. Lastima demostrar la decadencia final", le espetó la nacionalista.

Buena parte de la comunidad internauta reaccionó de otra manera. Decenas de internautas decidieron parodiar el tuit de Bianchi pidiendo que toda clase de figuras uruguayas con buena imagen internacional consigan la vacuna contra el coronavirus. A continuación, algunos ejemplos.

Durante años nos quisieron convencer que Natalia Oreiro era un líder mundial y que por ella, Uruguay era conocido en el mundo; hasta hizo un documental en Rusia. ¿Qué raro que no haya podido conseguir la vacuna que sus seguidores reclaman? La única verdad es la realidad. pic.twitter.com/I9azKjnP8m

Durante años nos quisieron convencer que el troesma tabarez era líder mundial. Porque no consigue las vacunas gratis? Cuando la mentira es destrozada por la realidad. G. B.

Durante años nos quisieron convencer que mi prima enfermera era una líder en la familia y que por ella teníamos certificados para faltar al laburo. ¿Qué raro que no haya podido conseguir la vacuna? La única verdad es la realidad. Ya hace tiempo que ni Dr Selby consigue...

Durante años nos quisieron convencer que José Mujica era un líder mundial y que por él, Uruguay era conocido en el mundo; hasta aspiraban a que obtuviera el Premio Nobel. ¿Qué raro que no haya podido conseguir que volviera el postre mousse Parmalat? La única verdad es la realidad

Durante años nos quisieron convencer que Muslera era un líder en la selección y que por él, Uruguay iba a resaltar en Rusia 2018 ¿Qué raro que no haya podido conseguir la vacuna que sus seguidores reclaman? La única verdad es la realidad. Y ese tiro de Griezmann también...

Durante años nos quisieron convencer que Luis Suárez era una figura mundial y que por él, Uruguay era conocido en el mundo; hasta aspiraban a que obtuviera el FIFA The Best. ¿Qué raro que no haya podido conseguir la vacuna que los hinchas reclaman? La única verdad es la realidad.