Bianchi dijo que PCU “está atrás” del conflicto en el IAVA por rechazo a reforma educativa

La senadora nacionalista Graciela Bianchi, exdirectora del Liceo Bauzá y exfuncionaria del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, dijo a Montevideo Portal que “está perfecto” y “ajustado a derecho” el sumario con separación del cargo del director del Instituto Alfredo Vásquez Acevedo (IAVA), Leonardo Ruidíaz.

“Esto me remueve todo lo que pasamos en la década de 1990. Que lo que hizo fue que fracasara la transformación educativa y llegáramos al desastre que estamos tratando de revertir. Entonces el Partido Comunista está tratando de, justamente, volver a bloquear la transformación educativa. Y usa cualquier pretexto. Y las autoridades, como corresponde, ejercen la autoridad”, dijo Bianchi.

Repreguntada sobre si consideraba que la ocupación el IAVA estaba vinculada a un rechazo a la reforma educativa, Bianchi respondió: “Por supuesto. Y que el Partido Comunista está atrás, por favor. Yo vengo de la Juventud Comunista y de ser secretaria de Jaime Pérez. ¿Me van a decir cómo se manejan estas cosas? El problema que ellos tienen conmigo es que a mí no me lo pueden discutir, porque yo lo viví. No es casualidad que en 2001 me desafilié de la Federación Nacional de Profesores (Fenapes), de la que soy fundadora mal que les pese”.

Bianchi expresó su “total respaldo” a las autoridades y dijo que “a Fenapes se le termina el negocio” si el gobierno organiza Secundaria “como corresponde”.

El director del IAVA fue sumariado este miércoles con separación del cargo por negarse a desalojar a integrantes del sindicato estudiantil del salón gremial. En reclamo, Fenapes resolvió convocar un paro docente de 24 horas, que se efectivizará durante la jornada de este jueves 13 y el IAVA permanece ocupado.

La senadora dijo que en una institución de enseñanza “los alumnos tienen derecho a tener salón gremial”, pero una de las llaves la tiene que tener el director, y otra los estudiantes.

“Las autoridades necesitaban poner una rampa, les ofrecieron otro salón en la misma planta, y lo que quisieron fue generar un conflicto. Pero lo que es más grave de todo es que el director, que tiene que estar sometido a las autoridades jerárquicas, por lo que si se le da una orden, si no es ilegal la tienen que cumplir... Y la orden que se le dio es que esa parte del edificio tiene que estar a disposición de las autoridades legítimas. Y todavía encima se pone del lado de los estudiantes. Está perfecto que lo hayan separado del cargo y que le hayan iniciado sumario”, afirmó Bianchi.

En opinión de la legisladora, además, el lugar asignado a los estudiantes “era todo un mugrero” y “de salón gremial no tenía nada”.

La senadora dijo también que el proceso administrativo asegura las garantías del debido proceso para el funcionario.

Además afirmó que la resolución invocada para tomar la sanción es del año 1990 y está vigente, algo que compartió a través de Twitter.

VERDAD MATA MENTIRA: Circular 1980 del 11 de junio de 1990 que fija la competencia de los Directores y Subdirectores está vigente. entren a la pagína WEB de Educación Secundaria Link ?? https://t.co/bLUcVvwWEq pic.twitter.com/L51r4AAyuE — Graciela Bianchi (@gbianchi404) April 13, 2023

