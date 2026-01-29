Bianchi criticó al Pit-Cnt por viaje a China con Orsi; realizará pedido de informes

Política

Montevideo Portal

El presidente de la República, Yamandú Orsi, viajará en las próximas horas a China junto a una gran delegación. Entre quienes partirán a Asia, se encuentran integrantes del Pit-Cnt, algo que generó reacciones en el Partido Nacional (PN).

El mandatario y la delegación llegarán el 1° de febrero al país asiático y ese mismo día visitarán el Museo de Historia del Partido Comunista de China. El lunes, las autoridades de gobierno y empresarios irán a la Gran Muralla, para más tarde visitar la Ciudad Prohibida.

La presencia de integrantes de la central sindical generó reacciones dentro de la oposición. La senadora del PN Graciela Bianchi fue una de las dirigentes que más molesta se mostró.

Para la legisladora, el “FAPIT no es una metáfora”, ya que el sindicato y el partido oficialista “cogobiernan”.

En diálogo con Montevideo Portal, Bianchi aseguró que nunca estuvo de acuerdo con que la central sindical acompañe al gobierno en los viajes que realiza y detalló que en este caso “hay un problema de fondo”, ya que “el movimiento sindical en este momento y sus dirigentes son partidarios”, consideró.

Además, contó que realizará un pedido de informes debido a que le “llama la atención” la “numerosa” delegación uruguaya que viajará a China, que contará con 100 personas.

Para la senadora, la medida de que vayan representantes del Pit-Cnt “es muy desprolija, como todo lo que pasa en este gobierno”.

“Yo soy muy defensora de los sindicatos, pero mientras sean apolíticos, porque no deben responder a un partido político”, sentenció.

Por su parte, el senador blanco Sergio Botana se pronunció a través de la red social X. “Se dice que [desde el Pit-Cnt] le van a explicar a los gremios chinos el derecho de huelga, el método de paros perlados, la negociación salarial, las ocupaciones y la patota contra el carnero que quiere trabajar”, escribió.

Montevideo Portal