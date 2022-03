Bianchi apuntó a Orsi, y Legnani respondió: “Le encanta chapotear en barro” como a Peppa

Política

La senadora Graciela Bianchi respondió y filmó un video en respuesta a uno previo realizado por el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, que publicó este miércoles un mensaje en apoyo a la papeleta rosada para el referéndum del 27 de marzo.

Primariamente, la legisladora nacionalista respondió en Twitter directamente al video de Orsi, que provocó la respuesta del secretario general de la Intendencia de Canelones.

“Por más que intentes disimular ya perdiste: sos miembro del Movimiento de Participación Popular (nombre civil del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros). Si votas sí y sos dirigente, no simple ciudadano confundido. Estás en desacuerdo con la república y la democracia. No faltes a la verdad porque sí la LUC fue debatida en tiempo y forma (son 476 artículos en el plazo de la Ley de Presupuesto que tuvo más de 800 artículos). Entonces ¿por qué el FA votó el 52% de la Ley, incluso artículos que corredactó y votó como el de los combustibles. Fin”, respondió Bianchi al video de Orsi, en el que el jerarca departamental además de apoyar el sí pidió que la instancia electoral “sea una fiesta cívica”.

Lo escrito por Bianchi provocó la reacción del segundo al mando de la intendencia canaria, Francisco Legnani, que le respondió directamente a la senadora haciendo referencia a la serie de dibujos animados Peppa Pig.

“Mi hijo mira un dibujito donde a Peppa, su protagonista, le encanta chapotear en el barro. La senadora está en esa todo el día, todos los días. Hace un esfuerzo impresionante para embarrar la cancha permanentemente. Legisle, no haga como Peppa”, escribió Legnani.

Mi hijo mira un dibujito donde a Peppa su protagonista le encanta chapotear en el barro, la senadora está en esa todo el día, todos los días. Hace un esfuerzo impresionante por embarrar la cancha permanentemente. Legisle, no haga como Peppa. https://t.co/d6ZONUDmMU — Francisco Legnani (@FLegnaniSilva) March 16, 2022

La senadora blanca, sin embargo, no se quedó solo con lo escrito en Twitter y posteriormente filmó un video en el que se dirigió directamente a Orsi.

“Este video está dirigido a persona que quieren disimular lo que realmente son. Ejemplo, Yamandú Orsi. Lamento profundamente hacerlo con nombre y apellido, pero acabo de ver un video muy profesional, el mío es muy casero porque no tengo los recursos económicos que tiene el sector al que perteneces, el Movimiento de Participación Popular (MPP). Nombre civil del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, que tiene muchísimo dinero, alguno de origen muy oscuro”, insistió Bianchi.

Por más que intentes disimular ya perdiste: sos miembro del Movimiento de Participación Popular (nombre civil del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros). Si votas SI y sos dirigentes, no simple ciudadano confundido estás en desacuerdo con la República y la Democracia. — Graciela Bianchi (@gbianchi404) March 16, 2022

Y agregó: “Tú no sos democrático porque sos marxista-leninista, porque están aliados al Partido Comunista y son tan marxista-leninista como el Partido Socialista ortodoxo. El MPP no quiere la república y la democracia. No te voy a permitir, y si pudiera te lo diría a los ojos, que faltes a la verdad que la LUC no se discutió los suficiente. No mientas más. Se discutió el tiempo que hubo que discutir en la comisión, en las dos cámaras”.

Bianchi recordó que el Frente Amplio votó el 52% de los artículos de la LUC, insistió en que se “quiere poner palo al gobierno” y volvió a acusar a Orsi y a su colectividad política de “admirar” regímenes autoritarios.

“En Uruguay ustedes no pasarán, ni por las armas ni por los votos”, finalizó Bianchi.

En el mensaje difundido por Orsi este miércoles el jerarca canario señaló que esta “debe ser una gran fiesta cívica, de todas y todos los uruguayos”.

“Ahora sí hay clima electoral en todo el país, hasta el propio presidente de la república encabeza una de las campañas en esta lucha por el referéndum. Mi aporte hoy no tiene muchas pretensiones, pero se me ocurre que corresponde saludar a todos, aunque saben muy bien que yo adhiero a la derogación de los 135 artículos, yo voto sí, la papeleta rosada. Nos atrevemos a tomar las leyes en nuestras manos y opinamos, discutimos y decidimos. Ni de cerca eso es impedir gobernar, al contrario, nos fortalece como república, como democracia, como lo que somos y que tanta admiración ha generado en el exterior”, dijo.

Falta poco, que sea una fiesta cívica. Y, al otro día, a seguir construyendo el país que queremos. Desde el lugar en que cada uno esté. Desde las coincidencias y las diferencias. Vamo arriba Uruguay!!! pic.twitter.com/PoqcqVTlad — Yamandú Orsi (@OrsiYamandu) March 16, 2022

Yo estoy trabajando además de defender la NO derogación de los 135 artículos de la LUC , pero puedo detenerme unos minutos para contestar mentiras. pic.twitter.com/tRMunHJk9B — Graciela Bianchi (@gbianchi404) March 16, 2022

