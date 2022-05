Bettiana Díaz: Arbeleche “habla de un Uruguay que dista mucho del que viven los uruguayos”

Política

La ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, está siendo interpelada este jueves tras el llamado a sala que hizo la diputada del Frente Amplio (FA) Bettiana Díaz. Según manifestó la miembro interpelante, los temas a tratar son el salario y el empleo, la suba de precios, la inflación, las medidas económicas anunciadas el pasado martes y la pobreza.

En rueda de prensa durante un cuarto intermedio, Díaz señaló que “se han contestado muy pocas de las 23 preguntas” que ella planteó. “En algunas vamos a insistir, sobre todo en el manejo de los datos de pobreza porque no se termina de contestar cuáles son los criterios para decir que en Uruguay con respecto a 2019 bajó la pobreza”, aseveró la legisladora por el Movimiento de Participación Popular (MPP).

“Nos interesa saber qué va a pasar con el mercado de trabajo. Se dice que se están diseñando soluciones y las soluciones no están siendo efectivas”, agregó con respecto al empleo.

Díaz sostuvo que desde su fuerza política tienen “preocupación” porque “gran parte del empleo se está recuperando con puestos de trabajo de 6.200 pesos nominales, eso es lo que afrontan 15 mil uruguayos”. Además, hizo énfasis en “la falta de políticas de empleo efectivas”. “Se habla de la Ley de Promoción de Empleo, pero incluso las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social reconocen que no está teniendo el impacto que deseaban”, acotó.

La diputada frenteamplista comentó que “no hay hoy una inversión pública o grandes proyectos en el horizonte como para asegurar que se pueda sostener el empleo”. “Eso nos preocupa, en 2020, cuando empezó la crisis del empleo, empezamos a plantear que se adelantaran algunos puntos de inversión pública para poder incidir en el mercado de trabajo”, recordó.

“No son satisfactorias las respuestas de la ministra porque habla de un Uruguay que claramente dista mucho del que viven muchos uruguayos y uruguayas. Se sostiene que hay buenos indicadores, pero no se habla de la relación que hay de ese crecimiento de la economía y la desigualdad que se está expresando”, añadió.

Además, la legisladora dijo que las medidas anunciadas por el gobierno días atrás “van en la dirección correcta”. “Hay que atender a la población más vulnerable y después de 15 años escuchando que las políticas de transferencia no eran efectivas para mejorar la trayectoria de pobreza de las personas hoy el gobierno no hace nada nuevo, lo que hace es reforzar y reconocer que esa política es buena”, concluyó.

Te digo la otra

El diputado por el Partido Nacional (PN) Sebastián Andújar dijo en rueda de prensa que “el equipo económico está respondiendo y siendo contundente con sus respuestas”. “Hay que quitarle dramatismo a una interpelación, es una oportunidad para el que interpela y el interpelado. La ministra ha sido muy sólida”, aseguró.

Andújar sostuvo que se va a hacer “una defensa conceptual de cómo se vienen manejando los recursos de la gente y cómo se cuida el dinero”.

“El empleo es lo que moviliza a la economía, a todos los uruguayos. El salario real se va a respetar, hay un acuerdo y un artículo del Presupuesto Quinquenal que señala que se va a respetar hasta lo último en cuanto a la recuperación y el mantenimiento del salario real”, añadió.

El legislador señaló que “no se puede subestimar a una ministra como Azucena Arbeleche o catalogarla como no transparente”. “Cuando se adjudica una mentira a la ministra es cuando dio un dato que en ese momento era del momento y después varió en lo que respecta al año. No está bien que la interpelante se refiera a una parte de la foto y no a toda la fotografía”, aseguró.

A continuación, puede verse la interpelación en vivo: