Bergara sobre estacionamiento tarifado en Pocitos y Punta Carretas: “Hay que analizarlo”

El intendente de Montevideo, Mario Bergara, se refirió este jueves a la posibilidad de aplicar estacionamiento tarifado en los barrios Pocitos y Punta Carretas.

Consultado en 12 PM (Azul FM) sobre la idea, planteada hace meses por el director ejecutivo de Saceem, Alejandro Ruibal, el jefe comunal dijo que “no está en los planes porque no se ha estudiado específicamente, pero hay que analizarlo”.

“En Ciudad Vieja y el Centro, antes del tarifado, era absolutamente imposible estacionar y prácticamente circular. Pocitos y Punta Carretas, de alguna manera, se están transformando en lugares donde es imposible estacionar”, aseguró.

En ese sentido, Bergara indicó que, “si ayuda el tema del tarifado, se puede pensar”, pero “no está planteado en términos de voracidad fiscal”.

“Toda monedita sirve, pero sobre todo pensado en la fluidez del tránsito”, agregó. El intendente expresó que “no [tiene] por qué descartarlo”.

“No es poner tarifado para ver si recaudamos cinco pesos más: es si realmente es parte de una solución de movilidad en lugares donde claramente se hace más dificultosa”, sentenció Bergara.

