“Es justo hacerlo”: Ruibal plantea estacionamiento tarifado en zonas de Pocitos y Carrasco

El director ejecutivo de Saceem, Alejandro Ruibal, planteó la necesidad de extender el estacionamiento tarifado en Montevideo a barrios como Pocitos, Punta Carretas y algunas zonas de Carrasco, sobre todo en el eje de la avenida Arocena.

El empresario enmarcó su propuesta dentro una planificación de la movilidad de Montevideo, en la que se debe apuntar a “atacar el transporte individual”. Según argumentó, la mayoría de los ciudadanos tienen en ese sentido “una vida muy egoísta”. “A todos nos gusta tener nuestro auto”, señaló.

“Yo no concibo que, en este barrio, en Pocitos, Punta Carretas, Buceo o Carrasco, no haya que pagar estacionamiento para parar en la vereda. Hay que pagar, ¿cómo no vas a pagar? Si pagás en cualquier ciudad del mundo”, dijo el director de Saceem en un panel del programa Del dicho al hecho enfocado en movilidad urbana.

El empresario sostuvo que debería implementarse con un horario que podría ser desde las 8:00 a las 19:00.

Ruibal argumentó que, más allá del nulo rédito político que podría tener esta acción, es algo a implementar para generar “otro ordenamiento” del parque vehicular.

“Yo te pongo un ejemplo: vamos al lugar de mayor poder adquisitivo, que es Arocena. Hoy en día se transformó en un barrio de oficinas. Hay que ir a parar el auto de día y en cinco cuadras para cada lado no hay lugar para estacionar. Ahí hay que cobrar estacionamiento”, señaló.

Ruibal también apuntó que, en cualquier ciudad del mundo, en esas condiciones urbanas, “no existe no cobrar estacionamiento”.

“Eso te permite utilizar mejor el espacio, invertir en otro tipo de cosas, hasta en el amoblamiento urbano. Y es justo hacer eso”, finalizó.

