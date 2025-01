“Impresentable”: economista Francisco Astori rechaza dichos de Castillo sobre Venezuela

Política

Juan Castillo, quien será ministro de Trabajo y Seguridad Social en el gobierno entrante, generó ayer controversia con sus declaraciones acerca de la situación de Venezuela y la postura del Frente Amplio al respecto.

"Orsi no tiene que recibir a todo el que anda por allí en la vuelta, y menos ...si no es nadie!!" dijo el futuro ministro de trabajo fa Juan Castillo sobre Urrutia. Aseguró que Urrutia de Venezuela no pidió audiencia con Orsi y aparte tanto él como Maduro, según él aseguran tener… pic.twitter.com/CechLll6sR — leo sarro press Uruguay (@leosarro) January 14, 2025

El histórico dirigente sindical defendió la decisión del futuro presidente, Yamandú Orsi, de no recibir al líder de la oposición venezolana, Edmundo González Urrutia.

“¿Quién es González Urrutia? ¿Él se autoproclama presidente? Tampoco mostró las actas”, dijo Castillo

“Si González Urrutia no pidió reunión con [Yamandú] Orsi, no íbamos a estar recibiéndolo. Orsi no tiene por qué recibir a todo el mundo que ande en la vuelta, y menos si no es nadie”, insistió, y ratificó la legitimidad de Nicolás Maduro al frente del gobierno del país caribeño.

“Los venezolanos han elegido este gobierno y se está integrando allí”, afirmó.

Los dichos del futuro secretario de Estado generaron reacciones en filas de la coalición republicana. Figuras como Sebastián Da Silva, Ope Pasquet y Gerardo Sotelo utilizaron las redes sociales para condenar esas declaraciones.

Sin embargo, no todas las críticas surgieron desde la vereda de enfrente. El economista Francisco Astori, hijo del exministro de Economía Danilo Astori, y quien fuera referente del rumbo económico de los tres gobiernos del Frente Amplio, también se desmarcó con duros términos de las palabras de Jua Castillo.

Astori, que forma parte de a agrupación Seregnistas, comentó en su cuenta de X la citada declaración, y la rechazó en duros términos.

“El daño que le ha hecho Maduro a la izquierda latinoamericana es inconmensurable. Y esta declaración es impresentable”, aseveró.

El daño que le ha hecho Maduro a la izquierda latinoamericana es inconmensurable. Y esta declaración es impresentable. https://t.co/C56ytD3I84 — Francisco Astori (@francisco_adb) January 14, 2025