“Antidemocrático” y “autoritario”: Delgado, blancos y Ojeda salen al cruce de Cosse

El candidato a presidente del Partido Nacional (PN), Álvaro Delgado, respondió a las declaraciones de la candidata a vicepresidente del Frente Amplio, Carolina Cosse, quien afirmó que en caso de que se apruebe el plebiscito para habilitar los allanamientos nocturnos un gobierno podría no hacer uso de la herramienta.

“Lo que hubo fue una brutal honestidad. Dijeron lo que pensaban y eso es lo peligroso. Lo que genera más incertidumbre y temor sobre el futuro. Por eso yo habló mucho de la certeza, la confianza. Que una candidata a vicepresidente, de un partido que fue gobierno y aspira a serlo, diga que no importa que la gente lo vote, igual el Frente Amplio no lo va a aplicar me parece temerario y antidemocrático. De una irresponsabilidad absoluta”, cuestionó Delgado.

Consultado ante la eventual posibilidad de que salga el plebiscito de la seguridad social y sea presidente, Delgado dijo que “es respetuoso de la voluntad popular”.

El candidato del PN, sin embargo, aclaró que “se sabe de antemano cuales son las consecuencias” en caso de que se apruebe la iniciativa impulsada por el Pit-Cnt.

“Por encima de la voluntad popular no hay nada. Pero va a haber jubilaciones que no se van a poder pagar, no va a haber más ahorro individual. Y seguramente haya que subir los aportes patronales. Después, voy a intentar que se derogué, porque voy a intentar explicar que es muy malo para el país. Pero la voluntad popular se respeta”, insistió.

Además de Delgado, fueron varios los dirigentes del Partido Nacional que salieron a criticar lo expresado por Cosse. Entre ellos, el senador Javier García, el diputado Martín Lema y el asesor de Presidencia Luis Calabria.

“Gravísimo. Lo que plantea es un doble desacato: a la voluntad popular expresada en plebiscito y al Poder Judicial, que si lo ordena debe cumplirse. Es de enorme gravedad lo que dice y además claramente antidemocrático y autoritario”, valoró el exministro de Defensa.

Lema, por su parte, opinó en X: “Esto no es una fake news. Es lo que piensan Cosse y muchos dirigentes del Frente Amplio. ¿De verdad van a desconocer la voluntad popular? ¿De verdad le sacarían una herramienta legal a la Policía? ¿De qué lado están?”.

El candidato del Partido Colorado, Andrés Ojeda, también se sumó a los cuestionamientos a la exintendenta de Montevideo.

“No se puede vivir talenteando, es un tema delicado. Quien ordena un allanamiento es un juez de la República, la Policía es auxiliar de la Justicia y cumple las órdenes del juez, no depende de la voluntad del gobierno. Así funciona en un país democrático, sin emperadores ni faraones”, apuntó Ojeda.

Entre los colorados, el diputado Ope Pasquet expresó: “Insólito: la ingeniera Cosse cree que el gobierno le puede indicar a fiscales y jueces como aplicar la ley. Alguien tiene que explicarle, rápidamente, lo de la separación de poderes, etc”.

Están diciendo que desoirán a la gente y que le dirán a la policía que no utilice una herramienta legal y constitucional...

