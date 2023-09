Bergara consideró un “error” el plebiscito del Pit-Cnt: “Creo que es muy inconveniente”

Política

No es por ahí

El precandidato por el Frente Amplio (FA) y expresidente del Banco Central Mario Bergara se refirió este miércoles a la presentación que hará este jueves el Pit-Cnt de la papeleta del plebiscito de la reforma de la seguridad social ante la Corte Electoral y consideró un “error” que se esté avanzando en esta materia porque no comparte el camino de colocar en la Constitución el planteo de la papeleta.

“Obviamente compartimos la idea de que hay que revertir una mala ley, una ley injusta que pone toda la carga en los hombros de trabajadores, pero entendemos que la vía es la que planteó el presidente del FA, [Fernando Pereira]. La vía primero de cambiar la correlación política porque para revertir esa ley es necesario que gane el FA, básicamente, y llamar a un gran diálogo nacional para hacer una ley más justa porque todos seguimos pensando que hay una reforma necesaria”, aseguró el líder del espacio Seregnista.

“Creemos que una mala ley se corrige, se mejora y se deroga con otra ley porque son aspectos específicos que no corresponden que estén instalados en la constitución. Ese es nuestro camino y no compartimos el camino planteado por el Pit-Cnt en cuanto a colocar cosas en la Constitución cosas que nosotros entendemos no deben estar allí”, agregó.

En este sentido, detalló que el desencuentro con la central obrera es que se están incluyendo cuestiones específicas que, en realidad, no deberían estar en la órbita constitucional, teniendo en cuenta que la Constitución “es una institución” y es el “acuerdo máximo” que tienen todos los uruguayos para la convivencia. “Los aspectos específicos son resorte de la órbita legislativa o de gestión de gobierno”, argumentó.

“Yo creo que es muy inconveniente porque colocar cosas tan específicas como la edad mínima de retiro, el ajuste de la jubilación mínima, no corresponden en la Constitución. Deben hacerse en la órbita legislativa. Lo mismo va para el otro plebiscito [de Cabildo Abierto] que hay, que poco menos que coloca la tasa de interés en la Constitución. Eso también nos parece que no corresponde”, añadió.

Finalmente, se refirió a las AFAP y su eventual eliminación. En este tema, Bergara dijo que el problema no es eliminarlas o no, sino que el asunto es la eliminación de las cuentas individuales. Él aseguró que es partidario de un sistema que tenga un pilar de reparto intergeneracional, pero también de las cuentas individuales. “Esas cuentas personales alguien las tiene que administrar”, reconoció.

“Es una discusión de segundo orden, lo que nos importa es que esas cuentas deben persistir porque son recursos, ahorros de los trabajadores, por lo tanto, nuestra principal discrepancia no es tanto en AFAP sí o AFAP no, sino en el mantenimiento del sistema de cuentas individuales que asegura a los trabajadores su ahorro que va a ser utilizado para sus fines jubilatorios”, concluyó.

