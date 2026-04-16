Bergara analiza “compensaciones” a comercios por reforma de movilidad en tres avenidas

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El intendente de Montevideo, Mario Bergara, comparece ante la Junta Departamental este jueves 16 de abril por el proyecto de movilidad del área metropolitana.

La convocatoria, votada por unanimidad la semana pasada, se resolvió para que el jerarca comunal “brinde información sobre los temas relacionados” con la reforma del transporte que promueve el Poder Ejecutivo.

En este marco, el economista señaló que el proyecto requerirá de la participación de varios actores de la ciudadanía, entre ellos de comerciantes y empresarios. Así, abrió un paréntesis respecto a qué impacto económico podrían tener los locales ubicados en las zonas de construcción del proyecto, tales como 18 de Julio y las avenidas 8 de Octubre e Italia.

Bergara sostuvo que “cuál es el dibujo final” de la iniciativa “va a impactar sobre los negocios, sin duda”. “También tenemos claro que, en el proceso de construcción, hay una alteración no solo de la movilidad sino también del funcionamiento de los comercios y negocios”, reconoció el jerarca comunal.

A su entender, eso es un aspecto a pensar “en términos de diálogo y en términos de compensaciones”.

“Si estas obras alteran las reglas de juego del funcionamiento de los negocios, también parte del proyecto implica la compensación transitoria en el tiempo de construcción”, esgrimió el intendente capitalino. Poco después, añadió que estas compensaciones estarán “cargadas al proyecto” en cuanto al aspecto económico.

Se puede seguir la comparecencia en vivo de Bergara ante la Junta a través del siguiente enlace:

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