Bergara a Alfie por datos de pobreza: “Aumentó, pero el Gobierno y los malla oro felices”

Política

Montevideo Portal

El exministro de Economía y actual senador del Frente Amplio Mario Bergara respondió este jueves en Twitter a las declaraciones realizadas por el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie, sobre los últimos indicadores económicos y en particular sobre la pobreza, que se ubicó en 10,7% en el primer semestre según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Bergara señaló que “la pobreza no se estancó”, sino que “aumentó” si se comparan los datos del primer semestre de 2021 con el de 2022.

“Y más en menores de 6 años. Las explicaciones no son complicadas: se ayudó menos de lo que se debía y de lo que se podía a los más vulnerables. Pero el gobierno y los malla oro felices porque sobrecumplieron sus metas”, afirmó el senador frenteamplista.

La pobreza no se estancó, aumentó. Y más en menores de 6 años. Las explicaciones no son complicadas: se ayudó menos de lo que se debía y de lo que se podía a los más vulnerables. Pero el gobierno y los malla oro felices porque sobrecumplieron sus metas. https://t.co/KJ9vLoSci0 — Mario Bergara (@Mario_Bergara) October 6, 2022

Alfie dijo este jueves entrevistado por Así nos va de radio Carve que desde el punto de vista técnico “no se puede hablar de una caída o suba de la pobreza” en el país por los números de los últimos datos están dentro del margen de error.

Sin embargo, al ser consultado por la pobreza infantil el economista dijo que se han hecho “una cantidad de transferencias monetarias y no monetarias” hacia los sectores más vulnerables de la población, pero de todas formas la situación no ha mejorado.

“Lo que es cierto es que no mejoró pese a las transferencias monetarias; no tengo una respuesta explicativa para eso. Hemos pensado y no la tenemos”, aseguró, y agregó que la única manera de mejorar los niveles de pobreza al largo plazo es con más empleo.

Montevideo Portal