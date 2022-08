Política

Bergara: “Todas las alertas estaban encendidas para que no se tratara como un caso común”

El senador del FA criticó las respuestas de los ministros interpelados y dijo que “es imposible corregir errores si no se los reconoce”.

El miembro interpelante de la doble interpelación realizada este lunes en la Cámara de Senadores, el senador del Frente Amplio (FA) Mario Bergara, realizó un hilo de Twitter en medio de la discusión parlamentaria en el que se expresó sobre las respuestas que estaban dando las autoridades.

En este sentido, reiteró que la entrega de un pasaporte a un narcotraficante “es un escándalo de enormes proporciones” y que el gobierno “no logra transmitir por qué se llegó a este escándalo que no le hace bien a la reputación del Uruguay ni a la confianza que deben generar los gobiernos en la ciudadanía”.

“El gobierno expidió en circunstancias inusuales un pasaporte a una persona con antecedentes, que estaba siendo investigada internacionalmente por delitos graves y que estaba preso por utilizar un pasaporte falso”, escribió, y agregó que es un caso “muy delicado”, que “no ameritaba” un trámite normal como reivindicaba el gobierno.

“Todas las alertas estaban encendidas para que no se tratara como un caso común, es inadmisible. Las autoridades nos dicen que no sabían en noviembre del 2021 quién era Marset. No es de recibo que los ministros se desayunen de que se trataba de un peligroso narcotraficante en marzo. Bastaba con mirar la prensa local”, indicó.

“La vicecanciller recibió en su despacho al abogado de Marset. Es muy claro que sabían quién era el solicitante. Además, le entregaron el pasaporte impreso en mano a un apoderado. Algo que se hace solo para 30 casos en 10.000, es sumamente excepcional”, agregó.

Con respecto al decreto que fue modificado por el expresidente José Mujica en el 2014, Bergara dijo que a pesar de esa norma el FA igualmente no lo hubiera entregado porque la norma “permite formas de discrecionalidad ante casos imprevistos como este”.

Finalmente, el senador frenteamplista afirmó que es “imposible corregir errores si primero no se los reconoce”: “Que los ministros afirmen que este episodio no afecta la credibilidad ante la ciudadanía y la comunidad internacional es muy preocupante”, concluyó.

