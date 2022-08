Ache dijo que Balbi “no le solicitó ningún trámite”; en caso contrario, no accedería

Política

El senador del Frente Amplio Mario Bergara interpela desde la hora 15:00 de este lunes al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y al de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, por el otorgamiento de un pasaporte oficial al uruguayo Sebastián Marset cuando, el hoy acusado de ser un cabecilla narco a nivel regional, estaba en prisión en Dubái.

Al momento de explicar cómo fue el trámite, Bustillo deslindó responsabilidad política del Gobierno en el tema y le cedió la palabra a la vicecanciller Carolina Ache, quien, como había trascendido, había mantenido una reunión en Montevideo con Alejandro Balbi, abogado de Marset en Uruguay, en la que hablaron sobre el proceso para el otorgamiento de dicho pasaporte.

En principio, Ache indicó que “es usual que las jerarquías tengan este tipo de encuentros con los representantes legales de quienes solicitan pasaportes desde el exterior”.

“A Balbi lo conozco de hace bastante tiempo, no tengo una relación, pero sí lo conozco por el vínculo con el Club Nacional de Football de mi familia", aclaró Ache Batlle —que es abogada y sobrina nieta del ex presidente de la República Jorge Batlle—, y sobrina de Eduardo Ache, ex presidente de Nacional y dirigente colorado.

La subsecretaria informó en el Senado cómo fue su vínculo con Balbi, que es vicepresidente de Nacional, por este asunto. “El día 17 de noviembre de 2021 me solicita una audiencia vía WhatsApp. No me dice el motivo, me dice que es por un asunto de Cancillería. Yo lo recibo el 24 de noviembre en Cancillería, en mi despacho, le doy la reunión que me solicita en mi despacho. Y en esa reunión, él me hace una consulta: la valija diplomática para Emiratos Árabes cuándo salía”, relata Ache.



La vicecanciller le respondió a Balbi que “esa valija ya salió” y que “esas valijas salen una vez al mes”.

“Ese es el contenido de esa reunión. No hay más que eso”, aseguró la dirigente del sector colorado Ciudadanos.

Ache respondió a Bergara, quien había interpelado sus anteriores declaraciones que habían sido publicadas en Twitter. “Yo no hago declaraciones para dejar tranquilo a nadie; yo hago declaraciones para decir la verdad y esta es la verdad”, expresó la vicecanciller. El ministro de la cartera había destacado minutos antes que no hay motivos para desconfiar de la veracidad de las palabras de Ache.

“Balbi no solicita”



En el Senado, la subsecretaria continuó el relato de su encuentro con el abogado del narcotraficante: “El doctor Balbi en ningún momento me solicita ningún trámite; si me lo hubiese solicitado, no hubiese accedido, pero él no me lo solicita, y están las pruebas de todas las actuaciones de Cancillería, que yo en este caso, de este pasaporte, no di absolutamente ninguna instrucción de priorizar, agilizar nada en ningún sentido”.

En tanto, volvió a destacar que sus palabras no son para dar tranquilidad. “Esto es como yo me manejo en política, en la Cancillería y en la vida: con la verdad. Le guste a quien le guste, me crea quien me crea, le duela a quien le duela, esta es la verdad”, afirmó.

