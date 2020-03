Política

Bergara: "Se precisan cientos de millones de dólares, las rebajas no quitan el sueño"

El exministro dijo que Uruguay tiene hoy financiamiento de crisis y que "no es como el 2002, que todo el mundo miraba el cielo a ver si llegaba el avioncito del FMI". Hoy el presidente se reúne con una comitiva del FA.

Este martes a las 15 horas Luis Lacalle Pou recibe a una delegación del Frente Amplio, que presentará algunas propuestas a considerar para paliar la crisis por el coronavirus. Entre quienes integrarán esa comitiva está el exministro Mario Bergara, que hoy dialogó con Informativo Sarandí sobre las propuestas del FA.

"No vemos mal este tipo de planteamientos y que van en la dirección correcta", dijo sobre las rebajas a funcionarios públicos y cargos de confianza anunciados por el gobierno. Señaló sin embargo que las rebajas "evidentemente no están en el centro de la preocupación". "Nos parece bien que los que cobran más entre los funcionarios de cierto monto aporten al fondo, también pensamos que hay otros sectores que pueden contribuir, que son privilegiados en la sociedad. Hay sectores privados que tienen muchas dificultades, pero otros siguen funcionando", dijo, pero aclaró que el FA no quiere poner el foco ahí en su encuentro de hoy.

"La ayuda que necesita la gente que precisa un sostén es de cientos de millones de dólares", tras recordar que las rebajas solo aportarán 12 millones. "No es la medida eje que nos tiene que quitar el sueño, nos tiene que quitar el sueño que en estos meses todos los uruguayos y uruguayas que tienen problema para sobrellevar la situación, que no pueden hacer su ingreso diario, tengan una ayuda transitoria", comentó. "Ponemos el foco en un sector para el que las medidas no alcanzan aún", remarcó.

"Tratamos de defender el trabajo de los uruguayos, a las empresas, y evitar que la gente caiga en circunstancias extremas desde el punto de vista social, que aumente la pobreza", reflexionó.

Bergara aclaró que hay 300.000 familias que hay que ayudar en este momento y recordó que "Uruguay tiene la espalda financiera como para abordar esta circunstancia". "El financiamiento de crisis Uruguay lo tiene disponible. No es como el 2002 que no lo teníamos y todo el mundo estaba mirando el cielo a ver si llegaba el avioncito del FMI", afirmó. "En el 2002 hubo que salir a la desesperada para buscar financiamiento de emergencia", agregó luego, para recordar que hoy existe otra realidad y otras posibilidades.

Señaló que más allá de las medidas propuestas por el FA "nadie cuestiona el rol del gobierno, que es el que tiene que conducir el proceso".