Bergara: "Destruir información que debía enviarse a la Justicia es inadmisible"

Política

En agosto de 2022, el senador frenteamplista Mario Bergara fue el miembro interpelante en una doble interpelación a los ministros Luis Alberto Heber (Interior) y Francisco Bustillo (Relaciones Exteriores). La razón del llamado a los secretarios de Estado era esclarecer el proceso por el que el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset había obtenido un pasaporte de manera “exprés” cuando se encontraba preso en Emiratos Árabes.

“La entrega de un pasaporte a un narcotraficante es un escándalo de enormes proporciones. El gobierno no logra trasmitir por qué se llegó a este escándalo que no le hace bien a la reputación del Uruguay, ni a la confianza que deben generar los gobiernos en la ciudadanía”, escribió entonces Bergara sobre el asunto. A la sazón, se llevó a cabo también una investigación administrativa que concluyó que no habían existido irregularidades en la entrega del documento al narco.

En las últimas horas, la comparecencia de la exvicecanciller Carolina Ache Batlle ante Fiscalía la y la revelación de comunicaciones entre esta y Bustillo, dieron un nuevo giro al caso y forzaron la inmediata renuncia del canciller.

Tras las escandalosas revelaciones del miércoles, Bergara recordó la interpelación de hace más de un año.

“Si cuando interpelamos por el pasaporte de Marset, las autoridades del Ministerio del Interior y Cancillería hubieran contestado con honestidad las preguntas, además de asumir las evidentes responsabilidades políticas, el país se habría ahorrado la herida institucional por la que atraviesa”, expresó vía Twitter.

“Si las instituciones se debilitan, pierden los más débiles. El Estado debe ser el escudo de los débiles, no del poder. El primer paso para restaurar la institucionalidad consiste en que el presidente destituya a los jerarcas de ambos ministerios y a su asesor estrella”, añadió el legislador y precandidato a la presidencia.

“Destruir información que debía enviarse a la Justicia es inadmisible. No alcanza con la renuncia de Bustillo. Para revertir el daño, hay que erradicar ocultamientos y mentiras, actuar con verdadera transparencia y hacerse cargo de las responsabilidades políticas ¿podrán hacerlo?”, se preguntó.