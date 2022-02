Economía

Bensión a Bergara: habla “de gastar acá y allá, pero no menciona cómo lo financiaría”

La directora de Política Económica del Ministerio de Economía y Finanzas, Marcela Bensión, respondió este miércoles a la criticas del senador del Frente Amplio Mario Bergara, tras la presentación de los datos macroeconómicos presentados por la cartera.

Al ser consultada en Primera Mañana de radio El Espectador sobre lo expresado por Bergara, Bensión sostuvo que no entendía esa “idea de aislar una parte de los apoyos covid y mirar solamente los US$ 300 millones que se dieron a los lugares más vulnerables”.

“También se dieron US$ 400 millones de apoyo a los trabajadores sin empleo, a las Mipymes (micro, pequeñas y medianas empresas) y se destinaron más de US$ 400 millones para salvaguardar la vida de los uruguayos: en vacunación, en test, en gastos de salud”, respondió Bensión.

La jerarca agregó que las cuentas “fiscales son muy dinámicas y uno no sabe hasta que tiene el último dato del año como van a cerrar”.

“Hay un tema de dinamismo que uno tiene que ir manejando y es muy difícil de prever. En este caso, el sobrecumplimiento (fiscal) fundamentalmente tuvo que ver con tres factores: el PIB que creció más de lo esperado y hubo mayores ingresos a través de BPS y DGI”, explicó la economista.

Con respecto a las remuneraciones de los empleados públicos, Bensión dijo que “no hubo recorte salarial, sino un periodo puente con incrementos acordados con los trabajadores ante la situación de emergencia”.

“Eso no explica el sobrecumplimiento. El rubro remuneraciones estaba previsto. Los egresos estuvieron muy en línea con lo estimado en la Rendición de Cuentas, salvo por el fondo Covid que fue mayor a lo esperado. Con respecto a lo que plantea el senador Bergara, diría que él no menciona como financiaría eventualmente ese incremento. Si con deuda o con impuesto como se hizo en el pasado. Uno a veces escucha comentarios como el del senador Bergara de gastar acá y gastar allá, pero no explica cuál sería la fuente de financiamiento que usaría”, apuntó la jerarca.

Bergara cuestionó este martes los datos fiscales de 2021 y sostuvo que durante la presentación del gobierno se eligieron “algunas variables, no todas, ni todas mostradas con los mismos criterios. Una vez más, eligen en función de lo que va bien y lo que va mal”.

“Nos planteaban que había que evaluarlos por déficit fiscal e inflación. Hoy la inflación quedó a un costado. ¿Por qué será? La economía está creciendo por encima de lo esperado, al igual que el empleo. Buena noticia. Pero la composición de ese crecimiento importa. Es a pura exportación de rubros con precios internacionales exorbitantes y demanda china enorme, aspectos ajenos a las políticas del gobierno. Ese crecimiento no se ve en el mercado interno. Allí no están los malla oro”, agregó.

El senador frenteamplista consideró que “las políticas de gobierno han llevado a bajar salarios y jubilaciones”.

“Una vez más, sobrecumplieron sus metas fiscales. Ellos felices, es su obsesión. Pero, ¿dónde están sus méritos? ¿Cómo se explican sus “ahorros”?”, criticó.

