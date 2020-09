Bayardi: actas de Gilberto Vázquez fueron anexadas por militar para favorecer a Manini

Política

Continúan las repercusiones en torno a las admisiones del exrepresor Gilberto Vázquez ante el Tribunal de Honor Militar, que se conocieron recién en estas semanas pese a que se produjeron en el 2006.

Desde que se divulgaran, a raíz de un pedido de información de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, son varias las voces que se elevaron buscando responsabilidades. Mientras el Partido Nacional y Cabildo Abierto apuntan a omisiones del Gobierno del Frente Amplio, desde el FA se acusa a los militares de haber ocultado estas declaraciones a las autoridades, y desde Familiares se pide al sistema político que no use electoralmente esta situación y vaya al fondo de la cuestión.

Sin embargo, entre las explicaciones para la aparición de estas actas con 14 años de reatraso está la de una "operación" para divulgarlas justamente ahora, cuando se discute el desafuero del senador Guido Manini Ríos por su actuación ante el Tribunal de Honor de José Gavazzo.

¿Cómo fue que la organización Familiares de Desaparecidos supo del contenido de estas actas?

Ignacio Errandonea, integrante de Familiares, dijo a Montevideo Portal que no hubo nadie que filtrara este contenido al grupo. "A Familiares no llega el conocimiento de que hubiera algo ahí. Lo que sucedió es que cuando leímos todas las actas del Tribunal de Honor que se hicieron públicas el año pasado, nos enteramos de que hubo Tribunales de Honor anteriores. Y no estaban las actas", explicó.

Por lo tanto, decidieron pedir los antecedentes. Cuando lo hicieron, vieron que entre los expedientes del Tribunal de Honor figuraba Gilberto Vázquez. "Entonces pedimos todos los antecedentes, nos dijimos ‘vamos a leer esto'. Es ahí cuando el Ministerio de Defensa nos entrega esto el 12 de agosto", agregó.

Errandonea explicó que hablaron en febrero de este año con el exministro José Bayardi, que les dijo que había antecedentes de actas de otros Tribunales y les recomendó que hicieran una solicitud de acceso a la información. Como no daban los tiempos para que la respondiera el Gobierno anterior, decidieron dejar que la nueva administración se instalara para realizarla, dando algunos meses de plazo. La solicitud fue finalmente hecha en junio.

De operaciones y algo más

El exministro Bayardi explicó a Montevideo Portal que en este caso no hubo filtración alguna que le indicara a Familiares que allí había declaraciones importantes sino que alguien anexó actas de Tribunales que no se habían solicitado, con el fin de operar políticamente.

Bayardi explicó que los Tribunales de Honor por violaciones a los derechos humanos comienzan cuando hay sentencia firme; es decir, una vez que pasan las apelaciones correspondientes, que llevan un buen tiempo.

Cuando Familiares piden las actas de Tribunales de Honor -muchos de los cuales terminaron sin fallar- el objetivo era tener las de 2015 en adelante, pero se les entregó también las del 2006 (sobre la fuga de Vázquez), que es la que generó la controversia. "No lo habían pedido. Además de darles los antecedentes les dieron ese de 2006", señaló.

"Si uno ve lo que les entregaron, en la constancia de todos los documentos figuran cuatro expedientes de 2006, entre los que está el que se difundió ahora. Luego comienzan los que se entendía que estaban pidiendo, que son a partir de 2015 y se refieren a las condenas mismas", agregó el exministro.

Bayardi explicó que en el pendrive que les entregaron a Familiares figura una carpeta bajo el título "Documentación anexada". "Cuando uno la abre, allí están las actas de las declaraciones de Gilberto Vázquez, Significa que no estaba en el expediente, se agregó después", señaló.

"Lo que yo digo es que el expediente 2006.05937-9, que es la homologación del Tribunal de Honor de Gilberto Vázquez por haberse fugado del Hospital Militar, no contenía las actas", apuntó.

Por lo tanto, cree que alguien del estamento militar, que conocía el contenido de este expediente, decidió incluir estas actas sabiendo su contenido y el revuelo que generarían, con el objetivo de incidir en la decisión del desafuero de Manini.

"Es decir, lo que hacen es: ‘Lo que nunca dijimos que estaba, vamos a darlo ahora'. Si lo hacen es porque hay una finalidad subsidiaria. Lo que yo sostengo es que la finalidad es que se diga que no hay motivo para quitar los fueros al senador Manini cuando el general Díaz en su momento hizo lo mismo, y las autoridades de la época, del Frente Amplio, conocían las actas", argumentó Bayardi.

El exministro dijo que tiene en mente quién puede haber sido, pero que no lo dirá porque no tiene certeza. Se trata de alguien que conocía el expediente, por el lugar que ocupaba en el 2006 y su vinculación hoy con Manini, dijo. "La mejor manera de dar una defensa a Manini es que esto aparezca ahora", comentó.

Agregó que sabe que lo van a criticar por decir esto, pero que "son gajes del oficio". "Me van a poner a mí en el centro de todo con distinas operaciones", opinó.

Elexministro había formulado ya esta teoría ayer en La letra chica (TV Ciudad). Dijo entonces que le parecía "muy positivo" que las actas hayan aparecido pero que no tenía duda de que hay una operación de militares para que se difunda ahora.

"Se hace para que haya un atajo para fundamentar que no se vota el desafuero de Manini por no informar a sus superiores de las confesiones de José Gavazzo, ¿Cuál sería el atajo? Que siempre los comandantes que estuvieron en lugar de Manini hicieron eso, nunca dieron cuenta y no hubo sanciones, y que encima arriba los responsables políticos sabían esto, así que no debe votarse ahora el desafuero de Manini", afirmó.

Aseguró que el propio Manini se aprovecha de ello, al decir ayer que "en 14 años nadie se dignó a decirle a la Justicia" el contenido del acta y ahora no hacen otra cosa que acusarlo a él.