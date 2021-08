Batllistas espera decisión del hijo de Jorge Batlle para resolver quién encabezará Turismo

Política

Montevideo Portal

El Partido Colorado vive horas de definición para poner a su representante de la coalición de gobierno en el Ministerio de Turismo. Tras la salida del exsecretario de Estado Germán Cardoso, en la interna Batllistas manejan dos nombres para dirigir la cartera: el exintendente de Rivera Marne Osorio o el senador de la República Tabaré Viera, informó El País y confirmó Montevideo Portal con fuentes del Partido Colorado.

La disyuntiva se genera con el ingreso de Viera a la cartera. Según dijeron las fuentes coloradas a Montevideo Portal eso llevaría a que el sector Batllistas pierda su banca en la Cámara de Senadores. ¿Por qué? Porque en lugar de Viera asumiría el tercer suplente de la banca lograda por el expresidente Julio María Sanguinetti: Raúl "Mono" Batlle, hijo del expresidente Jorge Batlle y perteneciente a la Lista 15, sector que integra el exdirector de Turismo Martín Pérez Banchero, cesado por Cardoso.

No obstante, el hijo del exmandatario colorado no es una persona allegada a la política y toda su trayectoria está ligada al sector empresarial privado, por lo que se desconoce si quiere tomar la banca o no. Según dijeron las fuentes, desde la Lista 15 se está pidiendo que no renuncie a la banca.

El asunto es que en caso de que Batlle diga que sí asumiría la banca, Batllistas propondrá a Marne Osorio para dirigir la cartera. En caso de que diga que no a la Cámara Alta, allí tendría que renunciar a la banca y asumiría la actual secretaria general de Antel Elena Grauert. "Estamos a la espera de que defina", aseguraron las fuentes

"Se define entre Marne Osorio y Tabaré Viera, pero depende de lo que haga el Mono Batlle porque Batllistas no quiere perder la banca en el Senado, la realidad es esa. Si el mono dice que no puede, va Tabaré Viera y asume Elena. Si el Mono dice que agarra, ahí se quedaría Tabaré Viera en el Senado e iría Marne Osorio al Ministerio de Turismo. Se va a resolver todo hoy, en la tarde a última hora", aseguraron las fuentes.

Montevideo Portal