Germán Cardoso renunció a Turismo, asume como diputado y pedirá una comisión investigadora

Germán Cardoso anunció en conferencia de prensa desde la casa del expresidente Julio María Sanguinetti, secretario general del Partido Colorado, que presentó su renuncia como ministro de Turismo, anunció que asumirá como diputado y que pedirá la creación de una comisión investigadora "para esclarecer todos estos hechos", en referencia a las compras directas del ministerio que fueron cuestionadas por el exdirector de esa cartera, Martín Pérez Banchero, en las últimas ediciones del semanario Búsqueda.

"Como ustedes sabrán, los hechos de pública notoriedad de los que se ha venido hablando en las últimas semanas a través de los medios, hace que las diferencias y el enojo entre dos personas hayan llevado a una discusión de estado público con introducción de acusaciones políticas absolutamente fuera de lugar que creo que le generan una situación de incomodidad al gobierno y al presidente de la República, de la cual nosotros estamos absolutamente convencidos que no estamos dipuestos que se de en esos términos", dijo Cardoso al inicio de la conferencia.

"Por lo tanto, hemos conversado con el líder de nuestro sector, Sanguinetti. Hemos decidido en base a todo lo trascendido, en base a las circunstancias, después de haberlo conversado con la familia, tomar la decisión de renunciar al Ministerio de Turismo, con la más absoluta tranquilidad de consciencia, con la paz de haber cumplido y haber hecho el mayor de los esfuerzos a lo largo y ancho del país en este año y medio de pandemia, recorriendo todos los territorios, todos los departamentos, poniendo en valor los diferentes destinos, y con la tranquilidad de renunciar hoy habiéndose abierto las presentaciones para el hotel casino cinco estrellas de la costa de Rocha, que luchamos por esa iniciativa desde el primer día, tres propuestas", agregó el ministro saliente, quien consideró que la recepción de propuestas es "una satisfacción del esfuerzo realizado en todo este tiempo".

"Nosotros vamos a volver al Parlamento nacional; yo soy legislador. He tenido el honor de ser legitimado por el electorado del departamento de Maldonado en cuatro períodos parlamentarios, por lo tanto es allí donde vamos a desarrollar la hora y los tiempos que tenemos por venir", agregó.

Tras anunciar su renuncia, Cardoso fue consultado por la prensa si había hablado con el presidente nuevamente sobre los cuestionados expedientes, en los que quedó el registro de las compras directas criticadas por Pérez Banchero, el exdirector de Turismo, también colorado. "No, no. Yo no he hablado con el presidente acerca de eso. Es una decisión que he tomado desde mi más absoluta consciencia y tranquilidad. Creo que le debo dejar el paso libre al gobierno y al presidente, para defenderme de las falsas acusaciones y presentar toda la documentación donde la tengo que presentar", planteó el ministro saliente.

Crisis en el Partido Colorado

En medio de la conferencia, Sanguinetti se acercó a los micrófonos. "Simplemente quería ante todo reconocer el esfuerzo que ha hecho nuestro amigo German Cardoso en todo este periplo en el ministerio, recorriendo el país, tratando de defender la industria turística en los momentos tan difíciles como se han vivido, con un reconocimiento que en estas horas, ante la posibilidad de su salida, hemos recibido de mucha gente vinculada al turismo, incluso agremiaciones importantes que nos lo han dicho y que para nosotros representan y significan un reconocimiento que expresamente queremos hacer. Y además reconocer este gesto político de desprendimiento, de sacrificio, en virtud del cual ahorra un debate político o preserva de un debate político que se ha de algun modo descontrolado en los medios en las últimas horas", dijo el expresidente.

"En cuanto a la sustitución le puedo decir que hablaremos la semana que viene; todavía no. El lunes o martes esperamos definir" quién será el sucesor de Cardoso en el Ministerio de Turismo.

Diputado

Cardoso asumirá la banca en Diputados que hoy ocupa Eduardo Elinger. "He pedido unos días a Germán Cardoso para presentar proyectos en los que venía trabajando y naturalmente luego él ocupará la banca. Agradezco la oportunidad de haber trabajado en este año y medio por el Depto y el País", publicó el legislador en su cuenta de Twitter.



He pedido unos días a @CardosoGerman para presentar proyectos en los que venía trabajando y naturalmente luego el ocupará la Banca.Agradezco la oportunidad d haber trabajado en este año y medio por el Depto y el País @PartidoColorado @LuisLacallePou @JMaSanguinetti @Tabareviera — Eduardo Elinger (@elingereduardo) August 20, 2021

