Bartol corrigió a diputada y descartó que haya 900 personas más en situación de calle

"No hicieron bien las cuentas y les pareció que había un aumento, que no hay", dijo el ministro de Desarrollo Social.

El ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol, compareció este jueves en la Comisión Especial de Desarrollo y Población donde presentó el nuevo modelo de atención a personas en situación de calle.

En rueda de prensa tras la comparecencia, la diputada por el Frente Amplio Cecilia Cairo dijo: "Hubo un censo en Montevideo en julio que había hecho esta administración que era de 2.500 y visto las cifras que nos dieron hoy hay 3.916 personas en calle a nivel país. De ese total 3.440 serían en Montevideo. Hay un crecimiento de más de 900 personas", aseguró.

Minutos después, el ministro Bartol destacó una "muy buena charla con la comisión", pero aseguró que los cálculos de la legisladora estaban equivocados.

"Me sorprendieron las declaraciones. No hicieron bien las cuentas y les pareció que había un aumento, que no hay", dijo Bartol, y explicó que no hay 900 personas más en situación de calle y que "no está previsto que todavía se agregue más gente".

Todos los datos que se presentaron este jueves, explicó, refieren al año 2020. En julio se realizó un censo que arrojó que había 3916 personas en situación de calle. De estas, 2553 están en calle en Montevideo, 532 en el interior y 831 son mujeres con niños que están en centros 24 horas de Montevideo.

Las palabras de Cairo, interpretó Bartol, refieren a las mujeres con niños, el único dato que no se había presentado a mitad de año y que se presentó a finales de 2020.

Con respecto a los cupos, el titular del Mides dijo que habrá una "cobertura mucho mayor a la del año pasado". En 2020, de las 2553 personas en calle en Montevideo, 885 estaban a la intemperie.

Este año se sumarán 800 nuevas plazas, con el fin de cubrir la totalidad de las personas que el año pasado no tenían cupo.

Cambio "histórico" en los modelos

Con respecto a la atención de estas personas, Bartol destacó que hay un "cambio histórico al tratar de atender a estos uruguayos como cada uno se lo merece".

En ese sentido, señaló que se terminó con el modelo único de refugio nocturno para pasar a dos modelos diferentes según las necesidades de la persona.

"Hay personas con enfermedades crónicas o salud muy precaria que están en refugios 24 horas y otros que hemos podido brindarles una vivienda entre dos o tres personas. Cada uno tiene la llave del módulo, este es su lugar en el mundo", explicó.